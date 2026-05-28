A Göteborg ci sono partite che valgono più della semplice classifica. Venerdì 29 maggio alle ore 19:00 il Gamla Ullevi ospiterà Orgryte-Elfsborg, una sfida che mette di fronte due squadre con obiettivi differenti ma unite dalla necessità di ottenere un risultato positivo. I padroni di casa stanno attraversando un periodo difficile e cercano una reazione davanti ai propri tifosi, mentre gli ospiti vogliono sfruttare l'occasione per consolidare la propria posizione nelle zone alte dell'Allsvenskan. PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE DI ORGRYTE-ELFSBORG CLICCA SU BET365.

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