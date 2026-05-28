Orgryte-Elfsborg si giocherà venerdì 29 maggio alle ore 19:00 al Gamla Ullevi
A Göteborg ci sono partite che valgono più della semplice classifica. Venerdì 29 maggio alle ore 19:00 il Gamla Ullevi ospiterà Orgryte-Elfsborg, una sfida che mette di fronte due squadre con obiettivi differenti ma unite dalla necessità di ottenere un risultato positivo. I padroni di casa stanno attraversando un periodo difficile e cercano una reazione davanti ai propri tifosi, mentre gli ospiti vogliono sfruttare l'occasione per consolidare la propria posizione nelle zone alte dell'Allsvenskan. PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE DI ORGRYTE-ELFSBORG CLICCA SU BET365.
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Momento delle due squadre
L'Orgryte arriva all'appuntamento dopo quattro sconfitte consecutive e una sola vittoria nelle prime nove giornate di campionato. La squadra ha mostrato diverse difficoltà soprattutto nella fase difensiva, come dimostrano i 23 gol subiti finora, uno dei peggiori dati dell'intera categoria. La sfida contro l'Elfsborg rappresenta un'occasione importante per invertire la rotta.
L'Elfsborg invece continua a mantenere una buona continuità di rendimento. La formazione giallonera ha perso soltanto una delle prime dieci partite stagionali e arriva dal pareggio contro l'Hacken. Pur pareggiando spesso, gli ospiti stanno dimostrando grande solidità e vogliono approfittare del momento negativo dell'avversario per conquistare tre punti preziosi.
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