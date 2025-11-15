Segui Pacers-Raptors in streaming e diretta TV gratis su Bet365: scopri quando e come guardare la partita, le probabili formazioni e tutto quello che c’è da sapere sul match di NBA.

Redazione Derby Derby Derby 15 novembre 2025 (modifica il 15 novembre 2025 | 01:26)

Indiana Pacers e Toronto Raptors si sabato 15 novembre all'1 di notte nel corposo programma del sabato di NBA. Il match della Gainbridge Fieldhouse di Indianapolis mette di fronte la penultima contro la settima nella classifica della eastern conference.

Indiana Pacers-Toronto Raptors, le statistiche pre match — I vice campioni di Indiana continua il loro cammino alla moviola in questa nuova stagione. I gialloblu sono infatti ultimi assieme ai Washington Wizards nella classifica ad est con una sola vittoria su 12 gare giocate. L'ultima sconfitta è arrivata col pesante 98-133 nella trasferta di Phoenix con Nembhard unico a superare la soglia dei 20 punti.

Dall'altra parte troviamo invece i Raptors al 58% di vittorie con un record di 7-5. I canadesi arrivano da 2 successi di fila, ultimo dei quali 126-113 nella tana dei Cavaliers con un Barnes da 28 punti e 10 rimbalzi. Interessante notare come Indiana e Toronto si sono divisi equamente gli ultimi 8 scontri diretti.

I probabili quintetti di partenza di Pacers-Raptors — Pacers con Nembhard playmaker, Siakam guardia, Nesmith e Robinson ali e Bradley centro. Raptors che rispondono con Ingram play, Quickley guardia, Barnes ala piccola, Barrett ala grande e Poeltl numero 5.

INDIANA PACERS - Nembhard, Siakam, Nesmith, Robinson, Bradley. All. Carlisle.

TORONTO RAPTORS - Ingram, Quickley, Barnes, Barrett. Poeltl. All. Rajakovic

