In occasione dell’8ª giornata del Girone B di Serie C, domenica 4 ottobre alle ore 14:30 si affrontano Pianese e Ravenna allo Stadio Comunale di Piancastagnaio. I padroni di casa arrivano dalla sconfitta per 3-2 sul campo del Livorno, mentre il Ravenna ha battuto 2-0 il Gubbio nell’ultimo turno. Dopo sette giornate, la Pianese ha raccolto 3 punti, mentre il Ravenna guida la classifica con 17 punti.VEDI PIANESE-RAVENNA IN DIRETTA STREAMING SU BET365

La sfida mette quindi di fronte due squadre che vivono un momento completamente differente. La Pianese è ancora alla ricerca della prima vittoria del campionato, mentre il Ravenna è imbattuto e ha costruito il proprio primato soprattutto sulla solidita difensiva. Per seguire le gare disponibili in diretta puoi consultare Goldbet trovi le partite disponibili in diretta, suLottomatica puoi consultare il programma del calcio live, mentreVincitù permette di accedere allo streaming di Pianese-Ravenna.

Dove vedere Pianese-Ravenna in diretta TV e streaming

Pianese-Ravenna sarà trasmessa in diretta TV su

e sarà disponibile in streaming attraverso

. La gara rientra nel programma della Serie C 2026/27 e si gioca domenica 4 ottobre alle ore 14:30.

Per seguire la partita è necessario:

scegliere l’operatore; accedere al proprio account oppure completare la registrazione; aprire la sezione dedicata agli eventi live; selezionare il calcio e la Serie C; cercare Pianese-Ravenna tra gli incontri in programma; verificare le condizioni del proprio abbonamento prima del calcio d’inizio.

Il calcio d’inizio è fissato alle 14:30 e la partita potra essere seguita sui dispositivi compatibili con il proprio servizio di abbonamento.

Pianese-Ravenna: data, orario e informazioni sulla partita

Partita: Pianese-Ravenna

Competizione: Serie C

Girone: B

Giornata: 8ª

Data: domenica 4 ottobre 2026

Orario: 14:30

Stadio: Comunale di Piancastagnaio

Diretta TV: Sky Sport

Streaming: NOW, Sky Go

Streaming verificato: Bet365, Goldbet, Lottomatica e Vincitù

Il momento della Pianese

La Pianese arriva alla sfida con appena

conquistati in sette giornate. La squadra di

non ha ancora trovato il successo e ha raccolto tre pareggi, accompagnati da quattro sconfitte. L’ultimo ko è arrivato al Picchi contro il Livorno, con un 3-2 maturato al termine di una partita combattuta.

La formazione toscana ha mostrato comunque una reazione nel finale del derby, dopo essere stata sotto nel punteggio. Il problema principale resta la difficolta nel trasformare le occasioni create in punti. Con quattro gol realizzati e nove subiti, la Pianese deve ora affrontare la difesa meno battuta del girone e cercare di essere molto piu concreta negli ultimi metri.

Il momento del Ravenna

Il Ravenna è invece la

con 17 punti, frutto di cinque vittorie e due pareggi. La squadra di Andrea Mandorlini è ancora imbattuta e ha subito appena due gol in campionato. L'ultimo successo è arrivato contro il Gubbio, battuto 2-0 al Benelli grazie alle reti di Lonardi e Rabbi.

Il rendimento dei giallorossi è particolarmente significativo anche lontano da casa: il Ravenna ha gia ottenuto importanti risultati in trasferta e arriva a Piancastagnaio con una striscia positiva costruita su solidita difensiva e continuita offensiva. Nell’ultima gara Mandorlini ha utilizzato il 4-3-3 con Venturi in porta, Donati, Zaro, Esposito e Bani in difesa e il trio offensivo formato da Da Pozzo, Rabbi e Maggio.

Le probabili formazioni di Pianese-Ravenna

La Pianese dovrebbe confermare il

utilizzato nell’ultima giornata contro il Livorno. Martinez dovrebbe essere confermato tra i pali, con Regazzetti, Bachini, Veseli e Falasco nella linea difensiva. In mezzo al campo spazio ad Arrigoni e Haas, mentre il terzo elemento dovrebbe essere scelto in base alle condizioni dei giocatori. Aramu, Bonassi e Rizza sono candidati a comporre la linea offensiva alle spalle del riferimento centrale Gabbiani.

Il Ravenna dovrebbe invece riproporre il 4-3-3 che ha portato al successo contro il Gubbio. Venturi dovrebbe difendere la porta, con Donati, Zaro, Esposito e Bani davanti a lui. Tenkorang, Lonardi e Duca sono candidati alla linea mediana, mentre Da Pozzo, Rabbi e Maggio dovrebbero formare il tridente. Fischnaller resta da valutare dopo l’assenza nelle ultime gare.

PIANESE (4-3-3): Martinez; Regazzetti, Bachini, Veseli, Falasco; Arrigoni, Haas, Bacciardi; Aramu, Gabbiani, Rizza. Allenatore: Andrea Zanchetta.

RAVENNA (4-3-3): Venturi; Donati, Zaro, Esposito, Bani; Tenkorang, Lonardi, Duca; Da Pozzo, Rabbi, Maggio. Allenatore: Andrea Mandorlini.