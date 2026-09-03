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L'Estádio do Dragão di Porto torna a ospitare una sfida della quinta giornata del campionato portoghese tra Porto e Moreirense. La partita si giocherà venerdì 4 settembre 2026 alle ore 21:15: i padroni di casa hanno iniziato la stagione con 12 punti, mentre gli ospiti sono a quota 4 punti. Porto-Moreirense è disponibile nel palinsesto live di Bet365 e può essere seguita da computer, smartphone e tablet, nel rispetto delle condizioni previste dall'operatore:VEDI PORTO-MOREIRENSE IN DIRETTA STREAMING SU BET365

Prima del calcio d'inizio è possibile guardare il match anche su altri palinsesti sportivi: suGoldbet trovi le partite disponibili in diretta,su Lottomatica puoi consultare il programma del calcio live, mentreVincitù permette di accedere allo streaming di Porto-Moreirense. Tre alternative da verificare subito per scegliere la piattaforma più adatta e arrivare pronti al fischio d'inizio.

Dove vedere Porto-Moreirense in diretta TV e streaming

non risulta al momento trasmessa da una piattaforma televisiva ufficiale in Italia. La partita inizierà venerdì

e sarà invece trasmessa in Portogallo da Sport TV.

rappresenta la prima soluzione per chi vuole cercare direttamente la partita nel palinsesto live. Dopo aver effettuato l'accesso, sarà sufficiente aprire la sezione dedicata al calcio, selezionare il campionato portoghese e individuare

tra gli appuntamenti della giornata.

La disponibilità degli eventi e le modalità di accesso possono essere aggiornate dagli operatori. È quindi opportuno verificare sempre il palinsesto in prossimità dell'inizio della partita.

Come accedere allo streaming di Porto-Moreirense

Per cercare

nel palinsesto live è necessario:

scegliere l'operatore; accedere al proprio account oppure completare la registrazione; aprire la sezione dedicata agli eventi live; selezionare il calcio e il campionato portoghese; cercare Porto-Moreirense tra le partite di venerdì 4 settembre; verificare le condizioni richieste per accedere alla diretta.

Le modalità possono cambiare in base all'operatore e allo stato dell'account. Prima del calcio d'inizio è quindi consigliabile controllare termini, condizioni e disponibilità dello streaming direttamente sulla piattaforma scelta.

Porto-Moreirense: data, orario e informazioni sulla partita

La sfida si giocherà venerdì 4 settembre 2026 allo

di Porto. Il calcio d'inizio è fissato alle ore

. In Italia la partita

.

Partita: Porto-Moreirense

Competizione: Liga Portugal

Data: venerdì 4 settembre 2026

Orario: 21:15

Stadio: Estádio do Dragão

Diretta TV: non disponibile in Italia

Streaming verificato: Bet365, Goldbet, Lottomatica e Vincitù

Il Porto è a quota 12 punti dopo le prime quattro giornate, mentre il Moreirense ha raccolto 4 punti. I padroni di casa hanno iniziato il campionato con una serie di vittorie, mentre il Moreirense ha alternato risultati positivi e negativi. Gli ultimi risultati disponibili confermano il momento particolarmente positivo della formazione di Francesco Farioli.

Il momento del Porto

Il

arriva alla quinta giornata con un percorso praticamente perfetto. La squadra allenata da

ha conquistato quattro vittorie consecutive in campionato, imponendosi contro Alverca, Rio Ave, Arouca e Académico de Viseu. Dopo tre successi per 2-0, i portoghesi hanno superato l'Académico de Viseu con un netto 3-0, mantenendo anche la porta inviolata.

Tra i protagonisti dell'avvio di stagione c'è Gabri Veiga, già decisivo in più occasioni, mentre Borja Sainz ha trovato la rete contro Rio Ave e Arouca. La rosa offre inoltre diverse soluzioni offensive con Pepê, Deniz Gül e William Gomes, mentre in mezzo al campo Victor Froholdt e Alan Varela rappresentano due elementi importanti per gli equilibri della squadra. La difesa, guidata da Diogo Costa e dalla coppia Bednarek-Kiwior, ha finora concesso pochissimo.

Il precedente più recente al Dragão sorride inoltre al Porto, che nel marzo 2026 ha superato il Moreirense per 3-0 con le reti di Gabri Veiga, Oskar Pietuszewski e William Gomes.

Il momento del Moreirense

Il

arriva invece alla sfida con 4 punti dopo le prime giornate. La formazione allenata da

ha iniziato il campionato pareggiando 2-2 contro il Braga, prima di subire una pesante sconfitta per 4-0 sul campo dell'Arouca. Successivamente è arrivata una vittoria esterna per 1-0 contro il Casa Pia, risultato che ha permesso alla squadra di rimettersi in carreggiata.

Il Moreirense può contare su alcuni elementi già protagonisti in questo avvio, tra cui Kiko, autore di un gol nelle prime giornate, e Nile John, mentre Alexandre Parsemain rappresenta una delle soluzioni offensive più interessanti. La squadra dovrà però migliorare soprattutto la fase difensiva per affrontare una trasferta particolarmente complicata.

Il precedente del marzo scorso evidenzia le difficoltà del Moreirense contro il Porto, ma la vittoria ottenuta nell'ultima trasferta contro il Casa Pia ha restituito fiducia alla formazione ospite.

Le probabili formazioni di Porto-Moreirense

Il Porto

utilizzato da Farioli. Diogo Costa è favorito tra i pali, con Martim Fernandes, Bednarek, Kiwior e Zaidu nella linea difensiva. A centrocampo spazio a Froholdt, Alan Varela e

, mentre Pepê, Deniz Gül e Oskar Pietuszewski sono candidati a comporre il tridente offensivo. Alcune assenze, tra cui Samu, Fofana e Zaidu, sono state segnalate negli ultimi allenamenti, quindi la situazione dovrà essere monitorata fino al calcio d'inizio.

Il Moreirense dovrebbe rispondere con il 4-2-3-1. André Ferreira dovrebbe difendere la porta, con Diogo Travassos, Gilberto Batista, Maracás e Kiko davanti a lui. Mateja Stjepanović e Afonso Assis sono candidati a comporre la coppia centrale di centrocampo, mentre Kiko Bondoso, Rodrigo Alonso e Landerson dovrebbero agire alle spalle di Alan. Le probabili formazioni riprendono le scelte più recenti disponibili.

PORTO (4-3-3): Diogo Costa; Martim Fernandes, Bednarek, Kiwior, Zaidu; Froholdt, Alan Varela, Gabri Veiga; Pepê, Deniz Gül, Oskar Pietuszewski. Allenatore: Farioli.

MOREIRENSE (4-2-3-1): André Ferreira; Diogo Travassos, Gilberto Batista, Maracás, Kiko; Stjepanović, Afonso Assis; Kiko Bondoso, Rodrigo Alonso, Landerson; Alan. Allenatore: Vasco Botelho da Costa.