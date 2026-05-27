Al Monumental l’atmosfera sarà quella delle grandi notti sudamericane, anche se stavolta River Plate arriva con una certezza già in tasca: la qualificazione ai playoff di Copa Sudamericana. Contro Blooming però resta ancora un obiettivo fondamentale da conquistare, perché chiudere il girone al primo posto significherebbe evitare il turno extra e volare direttamente agli ottavi di finale. PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE DI RIVER PLATE-BLOOMING CLICCA SU BET365.

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Il momento delle due squadre

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Il River arriva alla gara sapendo che basterà non perdere per blindare matematicamente il primo posto. Una situazione apparentemente favorevole, ma che spesso in Sudamerica può trasformarsi in una trappola mentale se affrontata con superficialità.

Il Blooming invece sbarca a Buenos Aires già eliminato e con numeri molto pesanti alle spalle. I boliviani hanno subito più gol di chiunque altro nella fase a gironi e attraversano una lunghissima crisi di risultati anche nel campionato nazionale. Eppure proprio le squadre senza più nulla da perdere possono diventare pericolose, soprattutto se riescono a togliere ritmo e serenità ai padroni di casa.

Probabili formazioni

Il River Plate dovrebbe schierarsi con una formazione offensiva e molto aggressiva nella metà campo avversaria. Davanti a Beltran agiranno Bustos, Pezzella, Quarta e Rivero, mentre Moreno e Vera avranno il compito di gestire ritmo e possesso. In avanti spazio alla qualità di Meza, Colidio e Galvan alle spalle di Freitas.

Il Blooming dovrebbe invece affidarsi a una struttura più prudente e compatta. Uraezana guiderà la linea difensiva composta da Enoumba, Carrasco, Vila e Cabral. A centrocampo Mercado e Oliveros cercheranno equilibrio, mentre Chura, Hinojosa e Centella agiranno alle spalle di Vasquez.

River Plate: Beltran; Bustos, Pezzella, Quarta, Rivero; Moreno, Vera; Meza, Colidio, Galvan; Freitas.

Fioritura: Uraezana; Enoumba, Carrasco, Vila, Cabral; Mercado, Oliveros; Chura, Hinojosa, Centella; Vasquez.

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