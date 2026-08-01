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La Super League svizzera 2026/27 prosegue con la 2ª giornata, che propone la sfida tra Thun-Young Boys, in programma sabato 1 agosto alle ore 20:30. Alla Stockhorn Arena va in scena un confronto tra due squadre ambiziose del calcio svizzero: il Thun ospita lo Young Boys in una gara che può già offrire indicazioni importanti sul percorso stagionale di entrambe.
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Il Thun vuole confermarsi davanti ai propri tifosiIl Thun affronta uno degli appuntamenti più importanti di questo avvio di campionato. Dopo il ritorno ai vertici del calcio svizzero, la formazione di casa vuole dimostrare di poter competere anche contro le grandi della Super League.
Davanti al proprio pubblico della Stockhorn Arena, il Thun proverà a sfruttare entusiasmo e organizzazione tattica per mettere in difficoltà lo Young Boys e conquistare punti preziosi.
Lo Young Boys cerca un risultato importante in trasfertaLo Young Boys arriva alla sfida con l'obiettivo di confermare il proprio ruolo da protagonista nel campionato svizzero. La squadra di Berna punta a rimanere nelle zone alte della classifica e sa che gare come quella contro il Thun possono essere fondamentali nella corsa agli obiettivi stagionali.
Gli ospiti proveranno a imporre il proprio ritmo, sfruttando la qualità della rosa e una maggiore esperienza nelle sfide di alta classifica.
Il momento delle due squadreLa sfida tra Thun e Young Boys rappresenta un interessante confronto tra una squadra in crescita e una delle realtà più consolidate del calcio svizzero. Entrambe cercano continuità in un campionato appena iniziato e vogliono accumulare punti importanti.
Il fattore campo potrebbe aiutare il Thun, mentre lo Young Boys punta sulla propria qualità per uscire dalla Stockhorn Arena con un risultato positivo.
Le probabili formazioni di Thun-Young BoysLe formazioni ufficiali verranno comunicate nelle ore precedenti al calcio d'inizio. Entrambi gli allenatori dovrebbero affidarsi ai migliori giocatori a disposizione per una sfida valida per la seconda giornata della Super League svizzera.
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