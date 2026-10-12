Il Galatasaray proverà a fermare la macchina perfetta di Flick con due grandi ex Serie A. Victor Osimhen e Rafael Leão, il bomber e il talento arrivato in estate dal Milan, guidano il Galatasaray nella sfida più dura della seconda giornata di Champions League: martedì 13 ottobre alle 21:00 a Istanbul arriva un Barcellona che in stagione ha vinto otto partite su otto in Liga e ha aperto l’Europa con un 5-1 al Feyenoord. I turchi, invece, hanno perso a Lisbona contro lo Sporting e hanno bisogno di punti per tenere vivo l’obiettivo dei playoff. È una gara che sulla carta sorride agli ospiti, ma che promette di essere aperta e piena di occasioni. VUOI VEDERE UNA PARTITA IN STREAMING? SCOPRI SUBITO LE DIRETTE SU BET365

Il confronto mette di fronte due modi di stare in campo. Il Barcellona ha un attacco che sta segnando a raffica, il Galatasaray ha un gruppo ben collaudato, a cui non pesa il ruolo di sfavorito e che davanti al proprio pubblico sa farsi rispettare. Oltre a questa sfida, puoi consultare gli altri appuntamenti sportivi disponibili: SCOPRI LE DIRETTE DEL GIORNO SU GODLBET, SU LOTTOMATICA PUOI CONSULTARE IL PROGRAMMA DEL CALCIO LIVE, mentre VINCITU PERMETTE DI ACCEDERE ALLO STREAMING DI DIVERSE PARTITE.

Dove vedere Galatasaray-Barcellona in diretta TV e streaming

Caricamento post Instagram...

Il momento di forma del Galatasaray

Galatasaray-Barcellona si giocaallo stadio Rams Park di Istanbul, noto anche come Ali Sami Yen Spor Kompleksi. La partita, valida per la seconda giornata della fase campionato di Champions League, è in diretta su Sky Sport. Per lo streaming è possibile affidarsi all’app Sky Go, riservata agli abbonati Sky, oppure a NOW, sempre con abbonamento.

Il Galatasaray vive un periodo di alti e bassi. In Turchia è primo con 16 punti e sta mantenendo una media di oltre due gol a partita, ma la difesa è il punto debole: undici reti subite in campionato. In Champions League la squadra di Buruk è partita male, con il 3-1 incassato a Lisbona contro lo Sporting nella prima giornata.

L’ultimo impegno, il primo dopo la lunga sosta, è stato però un segnale incoraggiante: 3-1 al Kasimpasa, nonostante l’espulsione di Torreira a metà ripresa. Leão è ancora in fase di ambientamento, e un match in Champions League ben disputato potrebbe essere il modo migliore per creare un legame speciale con i suoi nuovi tifosi.

Il momento di forma del Barcellona

Il Barcellona è partito a razzo: otto vittorie in altrettante giornate di Liga, 24 punti e 34 gol segnati. In Europa ha confermato il trend con il 5-1 al Feyenoord, e nella prima partita dopo la sosta ha battuto 3-0 il Getafe al Camp Nou, con le reti di Gordon, Gabriel Jesus e Koundé. La formazione di Flick sembra non avere punti deboli ed è riuscita anche a sopperire all'assenza di Raphinha, fin qui uomo simbolo della squadra catalana. Non c'è dubbio che il Barcellona parta favorito nel match di Champions League di domani.

BARCELLONA, SPAGNA - 9 SETTEMBRE: Karim Adeyemi dell'FC Barcelona festeggia il secondo gol della sua squadra con Jules Koundé durante la partita della prima giornata della fase campionato della UEFA Champions League 2026/27 tra FC Barcelona e Feyenoord, disputata al Camp Nou il 9 settembre 2026 a Barcellona, ​​Spagna. (Foto di Judit Cartiel/Getty Images)

La chiave tattica della partita: moduli a confronto

l Galatasaray dovrebbe schierarsi con il 4-2-3-1, il Barcellona con il 4-3-3: i turchi proveranno a chiudere gli spazi con la coppia Torreira-Gabriel Sara e a colpire in velocità con Osimhen, Sané e Leão, mentre i catalani cercheranno di imporre il proprio palleggio con Rodri, Pedri e Fermin nella zona nevralgica del campo. Per i padroni di casa sarà necessario contenere i centrocampisti, che imbucano con estrema facilità le schegge Gordon e Lamine Yamal. Anche Gabriel Jesus sta trovando continuità e, nonostante non sia stato in vetta ai piani del club, sta comunque dimostrando di avere la stoffa per essere parte di questa squadra, che non vuole porsi limiti. Il Barcellona resta la squadra da battere, ma la serata di Istanbul, con l’atmosfera che si respira in casa dei turchi, può riservare più di una sorpresa.

Le probabili formazioni di Galatasaray-Barcellona

Buruk dovrebbe affidarsi al solito 4-2-3-1, con Osimhen riferimento offensivo e Sané e Leão larghi, mentre Flick risponde con il 4-3-3, lasciando riposare Raphinha per far spazio a Gabriel Jesus. Poche sorprese in entrambe le formazioni.

Galatasaray (4-2-3-1): Cakir; Yilmaz, Sanchez, Bardakci, Jakobs; Torreira, Gabriel Sara; Sané, Lemina, Leao; Osimhen. Ct: Okan Buruk.

Barcellona (4-3-3): J. Garcia; Koundé, E. Garcia, Cubarsi, Cancelo; Pedri, Rodri, Fermin; Yamal, Gabriel Jesus, Gordon. Ct: Hansi Flick.

Galatasaray-Barcellona: data, orario e informazioni sulla partita

Partita : Galatasaray-Barcellona

: Galatasaray-Barcellona Competizione : Champions League

: Champions League Data : martedì 13 ottobre

: martedì 13 ottobre Orario : 21:00

: 21:00 Stadio : Stadio Ali Sami Yen

: Stadio Ali Sami Yen Diretta tv: Sky

La sfida si giocherà il martedì 13 ottobre