LaLiga propone la sfida tra Espanyol-Real Sociedad, in programma sabato 23 maggio alle ore 21:00. I padroni di casa sono quattordicesimi in classifica, mentre la Real Sociedad occupa l’ottavo posto e punta a chiudere la stagione nella parte sinistra della graduatoria. PER VEDERE LE PARTITE E TUTTO IL GRANDE CALCIO SPAGNOLO IN STREAMING GRATIS, CLICCA QUI PER CONSULTARE IL PALINSESTO DI BET365

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Il momento delle due squadre

L’

, guidato da Manolo González, si presenta con un 4-4-2 solido e pragmatico. Exposito sarà il riferimento offensivo, supportato da Dolan e Lozano tra centrocampo e trequarti.

La Real Sociedad, allenata da Sergio Francisco, risponde con un 4-3-3 tecnico e ben organizzato. Kubo e Barrenetxea daranno ampiezza e qualità sugli esterni, mentre Soler e Mendez garantiranno equilibrio in mezzo al campo.

Le probabili formazioni di Espanyol-Real Sociedad

Ci si attende una gara equilibrata, con la Real Sociedad leggermente favorita per qualità complessiva e organizzazione di gioco. L’Espanyol proverà a sfruttare il fattore campo e la compattezza difensiva.

Espanyol (4-4-2): Dmitrovic, Romero, Cabrera, Riedel, Hilali, Milla, Lozano, Gonzalez, Dolan, Exposito, Fernandez. Allenatore: Manolo González

Real Sociedad (4-3-3): Remiro, Aramburu, Caleta-Car, Martin, Gomez, Mendez, Gorrotxategi, Soler, Kubo, Guedes, Barrenetxea. Allenatore: Sergio Francisco

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