La Primeira Liga 2026/27 prende ufficialmente il via venerdì 7 agosto, con la sfida tra Estoril e Famalicao, in programma alle 21:15 allo Stadio António Coimbra da Mota. Entrambe le squadre inaugurano il nuovo campionato con un cambio in panchina: i padroni di casa si affidano a Vasco Matos, mentre gli ospiti hanno scelto l'esperienza di Carlos Carvalhal per provare a compiere un ulteriore salto di qualità.

L'obiettivo dell'Estoril è riscattare un finale di stagione complicato e migliorare il piazzamento dello scorso campionato. Il Famalicao, invece, vuole confermare gli ottimi progressi mostrati nell'ultima annata e iniziare con il piede giusto un percorso che potrebbe avvicinarlo alle posizioni europee. Ecco dove vedere Estoril-Famalicao in diretta TV e streaming.

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Come arrivano le due squadre alla partita

L'Estoril arriva all'esordio dopo una preparazione estiva dai risultati alterni. La squadra ha cambiato guida tecnica nel corso dell'estate e sta ancora assimilando le idee del nuovo allenatore. Inoltre, il mercato ha portato diversi cambiamenti all'interno della rosa, tra nuovi arrivi e partenze importanti.

Il Famalicao riparte invece dall'ottimo finale dello scorso campionato, chiuso con una lunga serie di risultati utili consecutivi. Anche la formazione ospite ha inaugurato un nuovo ciclo con Carlos Carvalhal, che potrà contare su un gruppo già competitivo e su un reparto offensivo guidato dal bomber Yanis Begraoui, tra i protagonisti assoluti della passata stagione.

Le probabili formazioni di Estoril-Famalicao

L'Estoril dovrebbe schierarsi con un modulo offensivo, puntando sulla coppia formata da Begraoui e Lacximicant. Il Famalicao invece risponderà molto probabilmente con il 4-2-3-1, facendo affidamento sulla qualità degli esterni e sulla fisicità di Abubakar in attacco.

Estoril (4-3-1-2): Robles; Sanchez, Tsoungui, Ferro, Costa; Holsgrove; Xeka, Carvalho; Orellana; Begraoui, Lacximicant.

Famalicao (4-2-3-1): Carevic; Pinheiro, Realpe, Garcia, Bondo; Van De Looi, D. Amorim; Dias, Pena, Sorriso; Abubakar.

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