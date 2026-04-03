Eurolega, Virtus Bologna-Valencia: lo streaming gratuito del match

Qui non basta il talento, serve direzione. Valencia arriva con un’idea chiara di gioco e più soluzioni per gestire la partita, mentre la Virtus deve ritrovare energia e identità per evitare di subire il ritmo avversario

Stefano Sorce 3 aprile - 00:58

Certe partite arrivano quando le motivazioni iniziano a fare la differenza più dei numeri. Venerdì 3 aprile alle ore 20:30, la Virtus Bologna ospita il Valencia in un confronto che oppone due squadre con direzioni completamente diverse in questa fase della stagione. Da una parte Bologna, ormai fuori dai giochi europei e in cerca di una reazione più mentale che di classifica. Dall’altra Valencia, ancora pienamente dentro la corsa alta e con l’obiettivo di migliorare ulteriormente la propria posizione. Una partita che può sembrare scontata, ma che nasconde variabili legate all’approccio e al contesto. CLICCA QUI PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE GRATIS DI VIRTUS BOLOGNA-VALENCIA SU BET365.

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Il momento delle due squadre — La Virtus Bologna arriva a questo appuntamento in un momento complicato, probabilmente il più difficile della sua stagione europea. Le cinque sconfitte consecutive in Eurolega raccontano una squadra che ha perso ritmo, fiducia e soprattutto solidità difensiva. Il dato più evidente è proprio questo: Bologna segna, ma concede troppo. Gli oltre 86 punti subiti di media pesano, soprattutto contro squadre che hanno qualità offensiva. Nelle ultime uscite si è vista una squadra spesso scarica, poco reattiva nei momenti chiave e incapace di invertire l’inerzia delle partite. La pesante sconfitta contro Paris (82-103) ha lasciato un segnale chiaro: senza intensità e senza continuità, la Virtus fatica a restare competitiva a questo livello. Il cambio in panchina è un tentativo di dare una scossa, ma i risultati non sono ancora arrivati. In questo momento, più che la tattica, serve ritrovare energia e identità.

Situazione diversa per il Valencia, che arriva con maggiore stabilità e una classifica decisamente più solida. I numeri offensivi parlano chiaro: circa 90 punti di media e uno dei ritmi più alti della competizione. È una squadra che gioca veloce, con tante soluzioni e con una rotazione profonda che permette di mantenere intensità per tutta la gara. Nelle ultime partite il rendimento è stato altalenante, ma senza mai perdere struttura. Anche la recente sconfitta dopo overtime contro il Partizan ha mostrato una squadra viva, capace di restare dentro partite complesse fino alla fine.