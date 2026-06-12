La Turkish Basketball Super League entra nel vivo con Fenerbahce-Besiktas, sfida valida per la finale playoff del campionato turco, serie al meglio delle sette partite. L’appuntamento è fissato per sabato 13 giugno alle ore 19:00, in un derby di Istanbul che promette spettacolo e intensità tra due delle squadre più forti del basket turco. PER VEDERE TUTTO IL BASKET IN STREAMING GRATIS, CLICCA QUI PER CONSULTARE IL PALINSESTO DI BET365

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Il Fenerbahce arriva a questa finale dopo una stagione di altissimo livello e punta a sfruttare la qualità del proprio roster per conquistare il titolo nazionale. La formazione gialloblù può contare su grande esperienza internazionale e su giocatori abituati a gestire la pressione delle partite decisive.

Il Besiktas, invece, ha costruito una splendida cavalcata playoff e proverà a continuare a sorprendere. I bianconeri hanno mostrato carattere e solidità durante tutta la postseason e sono pronti a giocarsi le proprie possibilità contro una delle favorite della competizione.

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Il momento delle due squadre

Il Fenerbahce cercherà di imporre il proprio talento e la profondità della panchina per partire subito forte nella serie e indirizzare la corsa verso il titolo.

Il Besiktas proverà invece a sfruttare entusiasmo, organizzazione e intensità difensiva per mettere in difficoltà i favoriti e conquistare un successo pesante già in gara uno.

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