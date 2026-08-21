La Super Lig turca 2026/27 prosegue con la seconda giornata e propone la sfida tra Fenerbahce e Konyaspor, in programma sabato 22 agosto alle ore 20:30. Entrambe le squadre arrivano all'appuntamento ancora ferme a 0 punti, dopo aver iniziato il campionato con una sconfitta.

La partita rappresenta quindi una prima occasione per entrambe di reagire e conquistare i primi punti della stagione. Il Fenerbahce parte con ambizioni importanti e potrà contare sul fattore campo, mentre il Konyaspor proverà a sorprendere una delle formazioni più quotate del calcio turco.

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Il Fenerbahce vuole subito riscattarsi

Il

affronta il secondo turno con la necessità di cancellare immediatamente lo zero dalla classifica. L'esordio negativo ha infatti lasciato la squadra senza punti e rende ancora più importante l'appuntamento davanti al proprio pubblico.

Il fattore campo può rappresentare un elemento decisivo. Il Fenerbahce vuole infatti sfruttare l'atmosfera dello Şükrü Saracoğlu Stadium per mettere pressione al Konyaspor e cercare di indirizzare la partita fin dalle prime battute.

La squadra di Istanbul dispone di qualità ed esperienza per reagire rapidamente a una partenza complicata. L'obiettivo è conquistare i primi tre punti e iniziare a recuperare terreno rispetto alle principali concorrenti.

Il Konyaspor cerca il colpo esterno

Anche il

arriva alla seconda giornata con

, ma può affrontare la trasferta con la consapevolezza di avere una grande opportunità per cambiare subito il proprio campionato.

Il confronto con il Fenerbahce sarà particolarmente impegnativo, soprattutto considerando il fattore campo e la qualità della formazione avversaria. Per gli ospiti sarà quindi fondamentale mantenere una grande organizzazione e limitare gli spazi a disposizione dei padroni di casa.

Il Konyaspor potrebbe puntare soprattutto sulle ripartenze e sulla capacità di sfruttare eventuali errori del Fenerbahce. Un pareggio rappresenterebbe già un risultato positivo, mentre una vittoria a Istanbul avrebbe un peso enorme sul morale della squadra.

Entrambe a caccia dei primi punti

mette di fronte due squadre che hanno bisogno di una reazione. Dopo il primo turno entrambe sono infatti a

, rendendo il risultato di questa sfida particolarmente importante.

Il Fenerbahce parte con i favori del pronostico grazie alla qualità della rosa e al fattore campo, ma non può permettersi di sottovalutare un Konyaspor che avrà l'opportunità di giocare senza particolari pressioni.

La squadra di casa dovrà trovare il giusto equilibrio tra aggressività e attenzione difensiva, mentre gli ospiti proveranno a resistere alla pressione iniziale per poi cercare di colpire in contropiede. Il calcio d'inizio è fissato per sabato 22 agosto alle ore 20:30.

Le probabili formazioni di Fenerbahce-Konyaspor

Le formazioni ufficiali verranno comunicate nelle ore precedenti al calcio d'inizio. Entrambi gli allenatori dovrebbero affidarsi ai migliori giocatori a disposizione per questo

, con Fenerbahce e Konyaspor intenzionati a conquistare i primi punti della stagione.

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