Il primo turno del Mubadala DC Open di Washington propone una delle sfide più interessanti del torneo. Sul cemento americano si affrontano infatti due giovani protagonisti del circuito ATP: il francese Arthur Fils e lo spagnolo Rafael Jodar, rispettivamente numero 22 e numero 24 del ranking mondiale.

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Il momento dei due tennisti

Fils arriva all'appuntamento da testa di serie numero otto e con grandi aspettative dopo una prima parte di stagione ricca di risultati importanti. Il francese ha vissuto un periodo di stop a causa di un infortunio che lo ha costretto a fermarsi dopo gli Internazionali d'Italia di inizio maggio, ma il rientro a Wimbledon ha dato subito segnali positivi.

Sui prati londinesi Fils ha superato brillantemente il primo turno, battendo il belga Raphael Collignon in due set, prima di arrendersi al secondo turno contro Matteo Berrettini in quattro set sul Campo Centrale. Un ritorno comunque incoraggiante per un giocatore che aveva già mostrato tutto il proprio talento durante lo swing europeo sulla terra battuta, con la vittoria al torneo di Barcellona e le semifinali raggiunte nei Masters 1000 di Miami e Madrid.

Dall'altra parte della rete ci sarà Rafael Jodar, giovane talento spagnolo che sta vivendo una stagione di grande crescita. Per lui quella di Wimbledon è stata la prima esperienza in carriera sull'erba e il risultato è stato subito importante: Jodar ha vinto le prime due partite ai Championships, raggiungendo il terzo turno prima di essere eliminato dal giapponese Shintaro Mochizuki.

La sconfitta è arrivata nonostante un ottimo avvio, con Jodar capace di conquistare agevolmente il primo set prima di subire la rimonta dell'avversario, che si è imposto in quattro parziali. Il percorso londinese ha però confermato il valore di un giocatore che nel 2025 ha avuto un impatto sorprendente nel circuito ATP e che si sta avvicinando rapidamente alla top 20 mondiale.

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