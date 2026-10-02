L'Albania arriva a Helsinki con sei punti e nessun gol subito, la Finlandia insegue a quota quattro. In palio punti pesanti nella corsa alla promozione
Helsinki mette alla prova la partenza perfetta dell'Albania. Sabato 3 ottobre 2026 alle ore 18:00 si sfidano Finlandia-Albania. La nazionale allenata da Rolando Maran farà visita alla Finlandia all'Helsingin Olympiastadion nella terza giornata del Gruppo C1 di Nations League. Gli albanesi guidano con sei punti, ma alle loro spalle la squadra di Jacob Friis è ancora imbattuta e segue a quota quattro. VUOI VEDERE UNA PARTITA IN STREAMING? SCOPRI SUBITO LE DIRETTE SU BET365.
La distanza è minima e rende particolarmente interessante il primo confronto diretto tra le due principali candidate al comando del raggruppamento. L'Albania può provare ad allungare, mentre una vittoria permetterebbe ai finlandesi di completare il sorpasso davanti al proprio pubblico. C'è poi un dato che accomuna le due nazionali: dopo 180 minuti nessuna delle due ha ancora subito un gol. In attesa del calcio d’inizio, puoi dare un’occhiata anche agli altri eventi sportivi della giornata: CONSULTA IL PALINSESTO LIVE DI GOLDBET, SCOPRI LE DIRETTE DISPONIBILI SU LOTTOMATICA oppure SCEGLI COSA SEGUIRE LIVE SU VINCITÙ.
Finlandia-Albania in streaming e TV: come seguire la partitaFinlandia-Albania non avrà una diretta integrale dedicata sui canali Sky. La partita di Helsinki sarà però inserita nella Diretta Gol delle ore 18:00 su Sky Sport Calcio, canale 202, insieme agli altri incontri della stessa fascia oraria. La Diretta Gol potrà essere seguita anche in streaming attraverso NOW e Sky Go. Gli aggiornamenti da Helsinki saranno raccontati da Davide Polizzi.
Sette gol in una sera, poi il muro bielorusso: la Finlandia cerca di ripartireL'esordio aveva fatto immaginare una Nations League in discesa per la Finlandia. Contro San Marino la nazionale di Friis ha dominato fino al 7-0, mettendo immediatamente in mostra una superiorità evidente e conquistando i primi tre punti senza particolari difficoltà. La seconda giornata ha raccontato una partita completamente differente. Contro la Bielorussia, ancora davanti al proprio pubblico, la Finlandia non è riuscita a sbloccare il risultato e si è dovuta accontentare dello 0-0. Un pareggio che ha permesso all'Albania di prendere due lunghezze di vantaggio in classifica.
Il bilancio rimane comunque positivo: quattro punti, sette reti realizzate e nessuna incassata. Friis può inoltre affrontare lo scontro diretto senza particolari problemi legati a infortuni o squalifiche e affidarsi ancora a Joel Pohjanpalo, riferimento centrale di un attacco che contro gli albanesi avrà un esame decisamente più impegnativo.
Maran non ha sbagliato un colpo: cinque gol portano l'Albania da sola al comandoL'Albania ha costruito il proprio primato senza lasciare punti né gol agli avversari. La gestione di Rolando Maran ha aperto questa Nations League con il 2-0 contro la Bielorussia, seguito dal 3-0 su San Marino. Due vittorie che hanno portato immediatamente i rossoneri a quota sei. Cinque reti realizzate e zero subite raccontano soprattutto l'equilibrio trovato nelle prime due giornate.
Ad Helsinki il livello di difficoltà crescerà sensibilmente e Maran dovrebbe quindi affidarsi ancora all'ossatura che gli ha garantito il primato. La presenza di Ismajli e Djimsiti al centro della difesa dà esperienza alla linea arretrata, mentre Asllani rimane il giocatore dal quale passa gran parte della costruzione. Davanti, Rey Manaj sarà chiamato a occupare l'area e creare spazi per gli inserimenti dei tre uomini alle sue spalle.
Pohjanpalo contro Djimsiti e Ismajli: il duello che può aprire la partitaLe due squadre dovrebbero presentarsi con sistemi differenti. La Finlandia parte dal 4-3-3, mentre Maran dovrebbe confermare il 4-2-3-1 che permette all'Albania di occupare il campo con tre giocatori alle spalle di Manaj. Uno dei confronti più importanti sarà inevitabilmente quello tra Pohjanpalo e la coppia Djimsiti-Ismajli. Il centravanti finlandese può diventare utile non soltanto dentro l'area, ma anche per consentire a Walta e Keskinen di attaccare gli spazi liberati dai suoi movimenti.
Per l'Albania sarà invece fondamentale la gestione di Asllani. Se il centrocampista riuscirà ad avere tempo per impostare, Uzuni, Muçi e Mehmeti potranno ricevere rapidamente alle spalle della mediana finlandese. Kairinen, Markhiev e Kamara avranno quindi il compito di impedire agli ospiti di costruire con troppa libertà. Con due difese ancora imbattute, il primo gol potrebbe incidere molto anche sullo sviluppo tattico dell'incontro: chi sarà costretto a rincorrere dovrà abbandonare parte dell'equilibrio mostrato nelle prime due giornate.
Friis punta ancora su Pohjanpalo, Maran circonda Manaj di qualitàJacob Friis dovrebbe confermare il 4-3-3. Hradecky partirà tra i pali, con Stahl, Miettinen, Koski e Lahteenmaki nella linea difensiva. Kairinen, Markhiev e Kamara formeranno il centrocampo, mentre Walta e Keskinen agiranno ai lati di Pohjanpalo. Maran dovrebbe rispondere con il 4-2-3-1. Sherri sarà il portiere, protetto da Sina, Ismajli, Djimsiti e Mitaj. Shehu e Asllani formeranno la coppia davanti alla difesa, mentre Uzuni, Muçi e Mehmeti si muoveranno alle spalle di Manaj.
Finlandia (4-3-3): Hradecky; Stahl, Miettinen, Koski, Lahteenmaki; Kairinen, Markhiev, Kamara; Walta, Pohjanpalo, Keskinen. Ct Friis.
Albania (4-2-3-1): Sherri; Sina, Ismajli, Djimsiti, Mitaj; Shehu, Asllani; Uzuni, Muçi, Mehmeti; Manaj. Ct Maran.
Finlandia-Albania: data, orario e canali
- Partita: Finlandia-Albania
- Competizione: UEFA Nations League 2026/2027
- Gruppo: C1
- Giornata: terza
- Data: sabato 3 ottobre 2026
- Orario: 18:00
- Stadio: Helsingin Olympiastadion, Helsinki
- Diretta TV: Diretta Gol su Sky Sport Calcio (canale 202)
- Diretta streaming ufficiale: NOW e Sky Go
- Telecronaca Diretta Gol: Davide Polizzi
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