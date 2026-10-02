Helsinki mette alla prova la partenza perfetta dell'Albania. Sabato 3 ottobre 2026 alle ore 18:00 si sfidano Finlandia-Albania. La nazionale allenata da Rolando Maran farà visita alla Finlandia all'Helsingin Olympiastadion nella terza giornata del Gruppo C1 di Nations League. Gli albanesi guidano con sei punti, ma alle loro spalle la squadra di Jacob Friis è ancora imbattuta e segue a quota quattro. VUOI VEDERE UNA PARTITA IN STREAMING? SCOPRI SUBITO LE DIRETTE SU BET365.

La distanza è minima e rende particolarmente interessante il primo confronto diretto tra le due principali candidate al comando del raggruppamento. L'Albania può provare ad allungare, mentre una vittoria permetterebbe ai finlandesi di completare il sorpasso davanti al proprio pubblico. C'è poi un dato che accomuna le due nazionali: dopo 180 minuti nessuna delle due ha ancora subito un gol. In attesa del calcio d’inizio, puoi dare un’occhiata anche agli altri eventi sportivi della giornata: CONSULTA IL PALINSESTO LIVE DI GOLDBET, SCOPRI LE DIRETTE DISPONIBILI SU LOTTOMATICA oppure SCEGLI COSA SEGUIRE LIVE SU VINCITÙ.

Finlandia-Albania in streaming e TV: come seguire la partita

Sette gol in una sera, poi il muro bielorusso: la Finlandia cerca di ripartire

sui canali Sky. La partita di Helsinki sarà però inserita nella, insieme agli altri incontri della stessa fascia oraria. La Diretta Gol potrà essere seguita anche in streaming attraverso. Gli aggiornamenti da Helsinki saranno raccontati daL'esordio aveva fatto immaginare unain discesa per la. Controla nazionale di Friis ha dominato fino al, mettendo immediatamente in mostra una superiorità evidente e conquistando i primi tre punti senza particolari difficoltà. La seconda giornata ha raccontato una partita completamente differente. Contro la, ancora davanti al proprio pubblico, lanon è riuscita a sbloccare il risultato e si è dovuta accontentare dello. Un pareggio che ha permesso all'Albania di prendere due lunghezze di vantaggio in classifica.

Il bilancio rimane comunque positivo: quattro punti, sette reti realizzate e nessuna incassata. Friis può inoltre affrontare lo scontro diretto senza particolari problemi legati a infortuni o squalifiche e affidarsi ancora a Joel Pohjanpalo, riferimento centrale di un attacco che contro gli albanesi avrà un esame decisamente più impegnativo.

MAGONZA, GERMANIA - 31 MAGGIO: Benjamin Kallman della Finlandia viene contrastato da Jonathan Tah della Germania durante la partita amichevole internazionale tra Germania e Finlandia alla MEWA Arena il 31 maggio 2026 a Magonza, Germania. (Foto di Alexander Hassenstein/Getty Images)

Maran non ha sbagliato un colpo: cinque gol portano l'Albania da sola al comando

L'ha costruito il proprio primato senza lasciare punti né gol agli avversari. La gestione di Rolandoha aperto questa Nations League con il, seguito dal. Due vittorie che hanno portato immediatamente i rossoneri a quota sei. Cinque reti realizzate e zero subite raccontano soprattutto l'equilibrio trovato nelle prime due giornate.

Ad Helsinki il livello di difficoltà crescerà sensibilmente e Maran dovrebbe quindi affidarsi ancora all'ossatura che gli ha garantito il primato. La presenza di Ismajli e Djimsiti al centro della difesa dà esperienza alla linea arretrata, mentre Asllani rimane il giocatore dal quale passa gran parte della costruzione. Davanti, Rey Manaj sarà chiamato a occupare l'area e creare spazi per gli inserimenti dei tre uomini alle sue spalle.

Pohjanpalo contro Djimsiti e Ismajli: il duello che può aprire la partita

Le due squadre dovrebbero presentarsi con sistemi differenti. Laparte dal, mentredovrebbe confermare ilche permettedi occupare il campo con tre giocatori alle spalle di. Uno dei confronti più importanti sarà inevitabilmente quello tra. Il centravanti finlandese può diventare utile non soltanto dentro l'area, ma anche per consentire a Walta e Keskinen di attaccare gli spazi liberati dai suoi movimenti.

Per l'Albania sarà invece fondamentale la gestione di Asllani. Se il centrocampista riuscirà ad avere tempo per impostare, Uzuni, Muçi e Mehmeti potranno ricevere rapidamente alle spalle della mediana finlandese. Kairinen, Markhiev e Kamara avranno quindi il compito di impedire agli ospiti di costruire con troppa libertà. Con due difese ancora imbattute, il primo gol potrebbe incidere molto anche sullo sviluppo tattico dell'incontro: chi sarà costretto a rincorrere dovrà abbandonare parte dell'equilibrio mostrato nelle prime due giornate.

VARSAVIA, POLONIA - 26 MARZO: Myrto Uzuni dell'Albania controlla il pallone durante la partita dei play-off KO delle Qualificazioni Europee alla Coppa del Mondo FIFA 2026 tra Polonia e Albania al PGE Narodowy il 26 marzo 2026 a Varsavia, Polonia. (Foto di Mateusz Slodkowski/Getty Images)

Friis punta ancora su Pohjanpalo, Maran circonda Manaj di qualità

Jacobdovrebbe confermare il. Hradecky partirà tra i pali, con Stahl, Miettinen, Koski e Lahteenmaki nella linea difensiva. Kairinen, Markhiev e Kamara formeranno il centrocampo, mentre Walta e Keskinen agiranno ai lati didovrebbe rispondere con il. Sherri sarà il portiere, protetto da Sina, Ismajli, Djimsiti e Mitaj. Shehu e Asllani formeranno la coppia davanti alla difesa, mentre Uzuni, Muçi esi muoveranno alle spalle di Manaj.

Finlandia (4-3-3): Hradecky; Stahl, Miettinen, Koski, Lahteenmaki; Kairinen, Markhiev, Kamara; Walta, Pohjanpalo, Keskinen. Ct Friis.

Albania (4-2-3-1): Sherri; Sina, Ismajli, Djimsiti, Mitaj; Shehu, Asllani; Uzuni, Muçi, Mehmeti; Manaj. Ct Maran.

Finlandia-Albania: data, orario e canali