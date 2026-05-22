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La Serie A brasiliana propone il big match tra Flamengo-Palmeiras, in programma nella notte tra sabato 23 maggio e domenica 24 maggio alle ore 02:00 italiane. Sfida al vertice tra la Flamengo, seconda in classifica, e il Palmeiras, primo: una gara che può pesare tantissimo nella lotta al titolo. PER VEDERE LE PARTITE E TUTTO IL GRANDE CALCIO BRASILIANO IN STREAMING GRATIS, CLICCA QUI PER CONSULTARE IL PALINSESTO DI BET365
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Il momento delle due squadreIl Flamengo, guidato da Filipe Luís, arriva con grande continuità e un 4-3-3 offensivo e tecnico. De Arrascaeta sarà il fulcro creativo, con Bruno Henrique e Carrascal pronti a dare profondità e imprevedibilità.
Il Palmeiras, primo in classifica, risponde con una struttura solida e grande equilibrio tra reparti, puntando su compattezza difensiva e qualità nelle transizioni.
Le probabili formazioni di Flamengo-PalmeirasGara di altissimo livello, con due squadre costruite per vincere il campionato. Il Flamengo proverà a dominare il possesso, mentre il Palmeiras cercherà di colpire con organizzazione e verticalità.
Flamengo (4-3-3): Rossi, Vina, Pereira, Ortiz, Royal, De La Cruz, Níguez, Lino, Carrascal, Bruno Henrique, De Arrascaeta. Allenatore: Filipe Luís
Palmeiras (4-2-3-1): Weverton, Mayke, Gustavo Gómez, Murilo, Piquerez, Zé Rafael, Richard Ríos, Estevão, Raphael Veiga, Dudu, Endrick. Allenatore: Abel Ferreira
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