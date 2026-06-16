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Il momento di João Fonseca

Fonseca continua a confermare tutto ciò che gli osservatori raccontano da mesi. Il brasiliano arriva ad Halle dopo un Roland Garros di altissimo livello, impreziosito soprattutto dalla vittoria contro Novak Djokovic e dal successo contro Casper Ruud. Nelle ultime dieci partite ha raccolto sei vittorie e ha mostrato una crescita costante sia dal punto di vista tecnico che mentale. Il suo tennis aggressivo si basa su una grande intensità da fondo campo, un servizio sempre più efficace e una capacità crescente di gestire i momenti importanti. La posizione numero 25 del ranking ATP testimonia il percorso di un giocatore che ormai non può più essere considerato soltanto una promessa.

Il momento di Yannick Hanfmann

Hanfmann si presenta davanti al pubblico di casa con l'obiettivo di sfruttare al massimo una superficie che valorizza alcune delle sue migliori qualità. Il tedesco ha ottenuto quattro vittorie nelle ultime dieci partite e arriva da una settimana discreta a Stoccarda, dove ha mostrato buone cose soprattutto al servizio. Proprio la battuta rappresenta la sua arma principale. Le statistiche recenti raccontano una percentuale altissima di game mantenuti al servizio, dato particolarmente importante sull'erba. Il problema riguarda invece la continuità durante l'intero incontro. Hanfmann alterna ottimi momenti a passaggi a vuoto che contro un giocatore del livello di Fonseca rischiano di diventare decisivi.

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