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Il momento del Fortaleza

Il Fortaleza arriva all'appuntamento in uno dei momenti migliori della propria stagione. I quattro successi consecutivi ottenuti davanti al pubblico dell'Arena Castelão hanno restituito fiducia e consapevolezza a una squadra che punta apertamente al ritorno nella massima serie. Anche l'ultimo turno ha confermato l'ottimo momento dei padroni di casa, capaci di imporsi sul campo del Náutico con il punteggio di 1-0. La squadra ha trovato equilibrio tra fase offensiva e solidità difensiva, aspetto che sta facendo la differenza nelle ultime settimane. I numeri raccontano una formazione concreta: 15 reti segnate e soltanto 11 subite in dodici partite rappresentano dati da squadra di alta classifica.

Il momento dell'America Mineiro

L'America Mineiro vive invece una situazione diametralmente opposta. I numeri sono impietosi: zero vittorie, tre pareggi e ben nove sconfitte nelle prime dodici giornate. Le tre battute d'arresto consecutive hanno ulteriormente complicato la situazione di classifica e il margine di errore si sta rapidamente assottigliando. Il problema principale riguarda entrambe le fasi di gioco. L'attacco ha realizzato appena sette gol, mentre la difesa ha già incassato ventiquattro reti, risultando una delle peggiori dell'intero campionato. La trasferta di Fortaleza rappresenta quindi un banco di prova molto difficile per una squadra chiamata prima di tutto a ritrovare fiducia.

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