La Francia arriva al Mondiale con una domanda che accompagna ogni grande favorita: riuscirà a trasformare il talento in trofeo? Il primo esame porta il nome del Senegal, una nazionale che negli ultimi anni ha imparato a guardare negli occhi chiunque e che sogna di partire subito con un risultato capace di cambiare gli equilibri del Gruppo I. Martedì 16 giugno alle 21:00 italiane il MetLife Stadium ospiterà una sfida che mette di fronte stelle mondiali, esperienza internazionale e ambizioni enormi. Di seguito tutte le informazioni su diretta tv, streaming, probabili formazioni e scenario del girone.

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Dove vedere Francia-Senegal in diretta TV e streaming ufficiale

Per quanto riguarda Francia-Senegal, la partita sarà trasmessa in diretta TV su Rai1 e su Dazn e in streaming ufficiale su Raiplay e su Dazn. Gli utenti potranno seguire il match da smartphone, tablet, computer o smart TV, accedendo alla piattaforma indicata dal broadcaster titolare dei diritti. Questa e la risposta principale da dare all'utente, perche chi arriva sull'articolo vuole prima di tutto sapere dove vedere esattamente quella partita.

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Il momento della Francia

La nazionale di Didier Deschamps arriva al Mondiale con aspettative enormi. I vicecampioni del mondo possono contare probabilmente sulla rosa più profonda della competizione, con stelle distribuite in ogni reparto.

Le qualificazioni sono state dominate senza particolari difficoltà e anche nelle amichevoli più recenti la Francia ha mostrato una maggiore propensione offensiva rispetto al passato. Mbappé resta il punto di riferimento assoluto, ma attorno al fuoriclasse francese ruotano talenti straordinari come Dembélé, Olise, Doué, Barcola e Cherki. La sensazione è che i Bleus abbiano trovato un equilibrio migliore tra solidità difensiva e qualità offensiva, elemento che li rende una delle principali candidate alla vittoria finale.

Il momento del Senegal

Il Senegal si presenta negli Stati Uniti con la consapevolezza di poter mettere in difficoltà chiunque. La squadra di Pape Thiaw ha avviato un ricambio generazionale importante senza perdere la propria identità. Attorno ai leader storici Koulibaly, Mané e Gueye stanno crescendo diversi giovani di prospettiva che stanno aumentando profondità e imprevedibilità della rosa.

Le ultime amichevoli hanno lasciato sensazioni contrastanti, tra la sconfitta contro gli USA e il pareggio contro l'Arabia Saudita, ma il percorso nelle qualificazioni mondiali è stato estremamente convincente e conferma la competitività dei Leoni della Teranga.

PARIGI, FRANCIA – 13 NOVEMBRE 2025: Rayan Cherki della Francia controlla il pallone durante la partita di qualificazione ai Mondiali FIFA 2026 tra Francia e Ucraina, disputata al Parc des Princes il 13 novembre 2025 a Parigi, Francia. (Foto di Franco Arland/Getty Images)

Situazione del girone

Francia e Senegal sono state inserite nel Gruppo I dei Mondiali 2026 insieme a Norvegia e Nuova Zelanda. Sulla carta si tratta di un raggruppamento equilibrato alle spalle dei Bleus, con almeno tre nazionali che possono legittimamente ambire alla qualificazione agli ottavi.

La Francia parte con i favori del pronostico per il primo posto grazie a una rosa ricca di campioni e a una profondità probabilmente senza eguali nel torneo. Alle sue spalle, però, la lotta si preannuncia apertissima. Il Senegal vuole confermarsi tra le migliori realtà del calcio africano, mentre la Norvegia si affida al talento devastante di Haaland e Odegaard per provare a scrivere una pagina storica. Più complicata, almeno sulla carta, la missione della Nuova Zelanda, chiamata a sfidare avversari di livello superiore.

Per questo motivo la sfida tra Francia e Senegal assume immediatamente un peso specifico importante. Un successo dei Bleus permetterebbe alla squadra di Deschamps di mettere subito pressione alle rivali, mentre un risultato positivo dei Leoni della Teranga potrebbe cambiare gli equilibri del gruppo già dalla prima giornata.

Probabili formazioni di Francia-Senegal

Deschamps dovrebbe affidarsi al collaudato 4-2-3-1. Tra i pali spazio a Maignan, protetto dalla coppia centrale composta da Saliba e Upamecano. Sulle corsie laterali Theo Hernandez appare sicuro del posto, mentre sulla destra resta da valutare la situazione di Koundé, non al meglio fisicamente. In caso di forfait è pronto Malo Gusto.

A centrocampo Tchouaméni e Rabiot garantiranno equilibrio e copertura, permettendo ai quattro uomini offensivi di esprimersi con maggiore libertà. Alle spalle di Mbappé agiranno Doué, Dembélé e Olise, in un reparto offensivo capace di creare pericoli costanti sia negli spazi stretti sia nelle transizioni.

Pape Thiaw dovrebbe rispondere con un 4-3-3 molto compatto. In porta ci sarà Edouard Mendy, mentre Koulibaly guiderà una difesa che punta molto sull'esperienza e sulla forza fisica. Accanto a lui possibile spazio per Mamadou Sarr, uno dei giovani più interessanti del nuovo corso senegalese.

In mezzo al campo il lavoro di contenimento sarà affidato a Camara, Pape Gueye e Diarra, chiamati a limitare la qualità della mediana francese. In avanti il talento e l'esperienza di Mané saranno accompagnati dalla velocità di Ndiaye e dalla fisicità di Nicolas Jackson, che potrebbe rappresentare una minaccia costante negli spazi lasciati dalla Francia.

Francia (4-2-3-1): Maignan; Gusto, Saliba, Upamecano, Theo Hernandez; Tchouameni, Rabiot; Doué, Dembele, Olise; Mbappe.

Senegal (4-3-3): E. Mendy; A. Mendy, M. Sarr, Koulibaly, E. Diouf; Camara, P. Gueye, Diarra; I. Ndiaye, Jackson, Mané.

LONDRA, INGHILTERRA – 15 NOVEMBRE 2025: Sadio Mané del Senegal reagisce durante l'amichevole internazionale tra Brasile e Senegal, disputata all'Emirates Stadium il 15 novembre 2025 a Londra, Inghilterra. (Foto di Ryan Pierse/Getty Images)

Cosa aspettarsi dalla partita

La Francia proverà immediatamente a prendere il controllo del possesso e del ritmo gara, sfruttando la qualità tecnica dei propri interpreti per allargare il campo e creare superiorità numerica sugli esterni. Il Senegal, invece, potrebbe scegliere una strategia più prudente, aspettando nella propria metà campo e cercando di colpire attraverso ripartenze rapide e duelli individuali.

La chiave della partita potrebbe trovarsi proprio nelle transizioni. Se i Bleus riusciranno a recuperare rapidamente il pallone dopo la perdita del possesso, avranno grandi possibilità di dominare l'incontro. Se invece il Senegal riuscirà a superare la prima pressione, la velocità di Jackson e Mané potrebbe creare diversi problemi alla retroguardia francese.

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