Segui Francoforte-Mainz in streaming e diretta TV gratis su Bet365: scopri quando e come guardare la partita, le probabili formaioni e tutto quello che c'è da sapere sul match del campionato tedesco.

Redazione Derby Derby Derby 8 novembre 2025 (modifica il 8 novembre 2025 | 19:32)

La decima giornata di Bundesliga si chiuude domenica 9 novembre alle ore 19,30. Sul campo del Deutsche Bank Park si sfidano Francoforte e Mainz, rispettivamente nona e diciassettesima in classifica.

Eintracht Francoforte-Mainz, verso il posticipo di Bundesliga — Il Francoforte è nona in classifica con 14 punti, quattro in meno sulla quota Champions. I padroni di casa hanno finora raccolto 4 vittorie, 2 pareggi e 3 sconfitte. Interessante notare che con 22 goal all'attivo l'Eintracht è il secondo miglior attacco della Bundesliga. La squadra arriva dall'1-1 in casa dell'Heidenheim mentre nel mid-week di UCL ha fermato 0-0 il Napoli al Maradona.

Mainz in emergenza: la squadra, che giovedì ha rimontato battendo 2-1 in casa la Fiorentina in Conference, in Bundesliga è ultima con 5 punti, gli stessi dell'Heidenheim. Il passo è di una sola vittoria, 2 pareggi e 6 sconfitte con 10 goal fatti e 17 subiti. Nell'ultima giornata la squadra di Magonza ha chiuso 1-1 davanti al proprio pubblico contro il Werder. Nelle ultime due stagioni, bilancio in perfetta parità negli scontri diretti: 1 vittoria a testa e 2 pareggi.

Probabili formazioni Francoforte-Mainz — Sia Eintracht che Mainz scendono in campo col 3-4-2-1. Padroni di casa con Zetterer in porta; Kristensen, Koch, Theate in difesa; Doan, Larsson, Skhiri e Brown a centrocampo; Gotze e Bahoya dietro a Burkardt. Ospiti con Zentner fra i pali; Maloney, Anche e Kohr in difesa; Mwene, Sano, Amiri e Wildmer in mediana; Nebel e Lee a supporto di Hollerbech.

EINTRACHT FRANCOFORTE - Zetterer; Kristensen, Koch, Theate; Doan, Larsson, Skhiri. Brown; Gotze, Bahoya; Burkardt. All. Toppmoller

MAINZ - Zentner; Maloney, Anche, Kohr; Mwene, Sano, Amiri, Wildmer; Nebel, Lee; Hollerbech. All. Henriksen

