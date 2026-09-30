Kai Havertz da una parte, Aleksandar Mitrović dall’altra. Germania e Serbia arrivano al loro confronto senza due riferimenti offensivi importanti e con due allenatori costretti a cercare soluzioni diverse proprio nella partita in cui avrebbero maggiormente bisogno di certezze. L’appuntamento è per giovedì 1 ottobre 2026 alle 20:45 all’Allianz Arena di Monaco di Baviera. Sarà la terza giornata del Gruppo 2 di Nations League e finora nessuna delle due nazionali è riuscita a vincere: un punto per la Germania, nessuno per la Serbia. VUOI VEDERE UNA PARTITA IN STREAMING? SCOPRI SUBITO LE DIRETTE SU BET365.

Klopp può consegnare il centro dell’attacco a Burkardt e lasciare soprattutto a Wirtz e Adeyemi il compito di cambiare ritmo negli ultimi metri. Paunović deve invece capire come sostituire Mitrović e può affidarsi a Joveljić, con una Serbia che almeno contro i Paesi Bassi è riuscita a ritrovare il gol. A Monaco, insomma, non arriva una Germania lanciata contro una Serbia chiamata soltanto a difendersi. Arrivano due squadre già costrette a correggere qualcosa, ed è questo a rendere la terza giornata molto più interessante. Prima del fischio d'inizio puoi verificare anche gli altri eventi sportivi in programma: SCOPRI ORA LE DIRETTE SU GOLDBET, SCEGLI L’EVENTO DA SEGUIRE SU LOTTOMATICA oppure ENTRA SU VINCITÙ E CONTROLLA IL PALINSESTO LIVE.

Germania-Serbia in diretta: TV e streaming della partita

Un punto in due partite: Monaco deve dare a Klopp la prima risposta

è in programma giovedì 1 ottobre con calcio d'inizio alleall'Allianz Arena di Monaco di Baviera. La partita rientra nella programmazione italiana dedicata alla UEFA Nations League e sarà trasmessa su. Per la serata sono previsti diversi incontri in contemporanea e la copertura passa anche attraverso, che permette di seguire gol e principali occasioni provenienti dai vari campi. Per lola programmazione della competizione è disponibile attraverso, per gli abbonati Sky, econ l'offerta Sport.Il pareggio con iaveva lasciato aperte diverse letture sull'inizio della nuova Germania. La sconfitta arrivata subito dopo contro la Grecia ha invece reso evidente che il lavoro di Klopp è ancora all'inizio. Laha bisogno soprattutto di ritrovare continuità nella produzione offensiva. L'assenza ditoglie una soluzione importante e costringe il commissario tecnico a ridisegnare almeno in parte il reparto avanzato.

La responsabilità creativa passerà soprattutto da Florian Wirtz. Il numero 10 dovrebbe partire dalla sinistra ma avrà libertà di muoversi centralmente, lasciando a Raum la possibilità di accompagnare l'azione sulla fascia. Dall'altra parte Adeyemi può offrire velocità, mentre Burkardt è il candidato a giocare da riferimento centrale. Per la Germania sarà importante riuscire a servire l'attaccante con maggiore continuità rispetto a quanto fatto nelle prime due giornate.

Amsterdam, Paesi Bassi - 24 settembre: Kai Havertz della Germania reagisce durante la partita della fase a gironi della UEFA Nations League 2026/27 tra Paesi Bassi e Germania alla Johan Cruijff Arena il 24 settembre 2026 ad Amsterdam, Paesi Bassi. (Foto di Lars Baron/Getty Images)

Due sconfitte e Mitrović fuori: Paunović deve cambiare qualcosa

Laarriva a Monaco in una situazione ancora più complicata. Zero punti dopo due partite significano ultimo posto nel Gruppo 2 e pochissimo margine per continuare a perdere terreno. L'ultima sconfitta, il, ha almeno restituito il gol alla squadra di Paunović. A segnarlo è stato Luka, uno degli uomini dai quali il commissario tecnico può ripartire per provare a creare maggiori problemi alla Germania.

Non ci sarà invece Aleksandar Mitrović. Senza il centravanti, la Serbia perde il suo principale riferimento dentro l'area e dovrà trovare strade differenti per arrivare alla porta tedesca. Joveljić, attaccante dei Seattle Sounders, è il candidato a partire davanti, mentre Milinković-Savić, Stanković e Živković possono muoversi alle sue spalle. Proprio la capacità di questi giocatori di accompagnare l'azione sarà fondamentale per evitare di lasciare il centravanti completamente isolato.

Wirtz può trascinare la Serbia fuori posizione, ma attenzione alle ripartenze: la chiave tattica

Ladovrebbe avere maggiormente il pallone e provare a installarsi nella metà campo serba. La posizione dipuò diventare uno degli elementi più interessanti della partita. Partendo largo ma muovendosi spesso verso il centro, il fantasista può costringere la Serbia a scegliere se seguirlo con un esterno oppure lasciare che siano i centrocampisti a prenderlo in consegna. In entrambi i casi potrebbero aprirsi spazi persulla fascia.

La Serbia avrà invece interesse a non allungarsi. Lukić e Gudelj possono formare uno schermo davanti alla difesa e cercare immediatamente Živković e Milinković-Savić dopo il recupero. È proprio quando perderà il pallone che la Germania dovrà prestare maggiore attenzione. Baku e Raum saranno chiamati a spingere e alle loro spalle potrebbero nascere gli spazi migliori per le transizioni serbe.

Belgrado, Serbia - 23 marzo: Luka Jović (a destra) della Serbia in azione contro il portiere dell’Austria Alexander Schlager durante la gara di ritorno dei playoff di UEFA Nations League 2024/25 tra Serbia e Austria allo stadio Rajko Mitić il 23 marzo 2025 a Belgrado, Serbia. (Foto di Srdjan Stevanovic/Getty Images)

Havertz non c'è, Burkardt prende il centro dell'attacco: le probabili formazioni di Germania-Serbia

dovrebbe modificare qualcosa rispetto alle prime due giornate. Atubolu è candidato a partire tra i pali, connella linea difensiva. Davanti alla difesadovrebbe essere affiancato da Janelt, mentre Bischof può trovare spazio più avanti. Adeyemi e Wirtz completerebbero così la linea alle spalle di Burkardt.deve invece costruire l'attacco senza Mitrović. Joveljić parte favorito come centravanti, con, Stanković e Živković alle sue spalle.

GERMANIA (4-2-3-1): Atubolu; Baku, Anton, Thiaw, Raum; Janelt, Pavlović; Adeyemi, Bischof, Wirtz; Burkardt. CT Jürgen Klopp.

SERBIA (4-2-3-1): V. Milinković-Savić; Terzić, Pavlović, Babić, Nedeljković; Lukić, Gudelj; S. Milinković-Savić, Stanković, Živković; Joveljić. CT Veljko Paunović.

Monaco alle 20:45: i dati di Germania-Serbia

Germania-SerbiaUEFA Nations League 2026/273ªgiovedì 1 ottobre 202620:45Allianz Arena, Monaco di BavieraSky Sport ArenaSky Go e NOW