L'Allianz Arena ospita una partita già importante per gli equilibri del Gruppo 2. Havertz non sarà a disposizione della Germania
Kai Havertz da una parte, Aleksandar Mitrović dall’altra. Germania e Serbia arrivano al loro confronto senza due riferimenti offensivi importanti e con due allenatori costretti a cercare soluzioni diverse proprio nella partita in cui avrebbero maggiormente bisogno di certezze. L’appuntamento è per giovedì 1 ottobre 2026 alle 20:45 all’Allianz Arena di Monaco di Baviera. Sarà la terza giornata del Gruppo 2 di Nations League e finora nessuna delle due nazionali è riuscita a vincere: un punto per la Germania, nessuno per la Serbia. VUOI VEDERE UNA PARTITA IN STREAMING? SCOPRI SUBITO LE DIRETTE SU BET365.
Klopp può consegnare il centro dell’attacco a Burkardt e lasciare soprattutto a Wirtz e Adeyemi il compito di cambiare ritmo negli ultimi metri. Paunović deve invece capire come sostituire Mitrović e può affidarsi a Joveljić, con una Serbia che almeno contro i Paesi Bassi è riuscita a ritrovare il gol. A Monaco, insomma, non arriva una Germania lanciata contro una Serbia chiamata soltanto a difendersi. Arrivano due squadre già costrette a correggere qualcosa, ed è questo a rendere la terza giornata molto più interessante. Prima del fischio d'inizio puoi verificare anche gli altri eventi sportivi in programma: SCOPRI ORA LE DIRETTE SU GOLDBET, SCEGLI L’EVENTO DA SEGUIRE SU LOTTOMATICA oppure ENTRA SU VINCITÙ E CONTROLLA IL PALINSESTO LIVE.
Germania-Serbia in diretta: TV e streaming della partitaGermania-Serbia è in programma giovedì 1 ottobre con calcio d'inizio alle 20:45 all'Allianz Arena di Monaco di Baviera. La partita rientra nella programmazione italiana dedicata alla UEFA Nations League e sarà trasmessa su Sky Sport Arena. Per la serata sono previsti diversi incontri in contemporanea e la copertura passa anche attraverso Diretta Gol Nations League, che permette di seguire gol e principali occasioni provenienti dai vari campi. Per lo streaming la programmazione della competizione è disponibile attraverso Sky Go, per gli abbonati Sky, e NOW con l'offerta Sport.
Un punto in due partite: Monaco deve dare a Klopp la prima rispostaIl pareggio con i Paesi Bassi aveva lasciato aperte diverse letture sull'inizio della nuova Germania. La sconfitta arrivata subito dopo contro la Grecia ha invece reso evidente che il lavoro di Klopp è ancora all'inizio. La Germania ha bisogno soprattutto di ritrovare continuità nella produzione offensiva. L'assenza di Kai Havertz toglie una soluzione importante e costringe il commissario tecnico a ridisegnare almeno in parte il reparto avanzato.
La responsabilità creativa passerà soprattutto da Florian Wirtz. Il numero 10 dovrebbe partire dalla sinistra ma avrà libertà di muoversi centralmente, lasciando a Raum la possibilità di accompagnare l'azione sulla fascia. Dall'altra parte Adeyemi può offrire velocità, mentre Burkardt è il candidato a giocare da riferimento centrale. Per la Germania sarà importante riuscire a servire l'attaccante con maggiore continuità rispetto a quanto fatto nelle prime due giornate.
Due sconfitte e Mitrović fuori: Paunović deve cambiare qualcosaLa Serbia arriva a Monaco in una situazione ancora più complicata. Zero punti dopo due partite significano ultimo posto nel Gruppo 2 e pochissimo margine per continuare a perdere terreno. L'ultima sconfitta, il 2-1 contro i Paesi Bassi, ha almeno restituito il gol alla squadra di Paunović. A segnarlo è stato Luka Jović, uno degli uomini dai quali il commissario tecnico può ripartire per provare a creare maggiori problemi alla Germania.
Non ci sarà invece Aleksandar Mitrović. Senza il centravanti, la Serbia perde il suo principale riferimento dentro l'area e dovrà trovare strade differenti per arrivare alla porta tedesca. Joveljić, attaccante dei Seattle Sounders, è il candidato a partire davanti, mentre Milinković-Savić, Stanković e Živković possono muoversi alle sue spalle. Proprio la capacità di questi giocatori di accompagnare l'azione sarà fondamentale per evitare di lasciare il centravanti completamente isolato.
Wirtz può trascinare la Serbia fuori posizione, ma attenzione alle ripartenze: la chiave tatticaLa Germania dovrebbe avere maggiormente il pallone e provare a installarsi nella metà campo serba. La posizione di Wirtz può diventare uno degli elementi più interessanti della partita. Partendo largo ma muovendosi spesso verso il centro, il fantasista può costringere la Serbia a scegliere se seguirlo con un esterno oppure lasciare che siano i centrocampisti a prenderlo in consegna. In entrambi i casi potrebbero aprirsi spazi per Raum sulla fascia.
La Serbia avrà invece interesse a non allungarsi. Lukić e Gudelj possono formare uno schermo davanti alla difesa e cercare immediatamente Živković e Milinković-Savić dopo il recupero. È proprio quando perderà il pallone che la Germania dovrà prestare maggiore attenzione. Baku e Raum saranno chiamati a spingere e alle loro spalle potrebbero nascere gli spazi migliori per le transizioni serbe.
Havertz non c'è, Burkardt prende il centro dell'attacco: le probabili formazioni di Germania-SerbiaKlopp dovrebbe modificare qualcosa rispetto alle prime due giornate. Atubolu è candidato a partire tra i pali, con Baku, Anton, Thiaw e Raum nella linea difensiva. Davanti alla difesa Pavlović dovrebbe essere affiancato da Janelt, mentre Bischof può trovare spazio più avanti. Adeyemi e Wirtz completerebbero così la linea alle spalle di Burkardt. Paunović deve invece costruire l'attacco senza Mitrović. Joveljić parte favorito come centravanti, con Milinković-Savić, Stanković e Živković alle sue spalle.
GERMANIA (4-2-3-1): Atubolu; Baku, Anton, Thiaw, Raum; Janelt, Pavlović; Adeyemi, Bischof, Wirtz; Burkardt. CT Jürgen Klopp.
SERBIA (4-2-3-1): V. Milinković-Savić; Terzić, Pavlović, Babić, Nedeljković; Lukić, Gudelj; S. Milinković-Savić, Stanković, Živković; Joveljić. CT Veljko Paunović.
Monaco alle 20:45: i dati di Germania-SerbiaPartita: Germania-SerbiaCompetizione: UEFA Nations League 2026/27Lega: AGruppo: 2Giornata: 3ªData: giovedì 1 ottobre 2026Orario: 20:45Stadio: Allianz Arena, Monaco di BavieraDiretta TV: Sky Sport ArenaStreaming: Sky Go e NOW
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