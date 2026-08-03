La sfida di tennis tra Alexander Shevchenko e Sebastian Ofner è valida per i sessantaquattresimi di finale del WTA 1000 di Toronto, in Canada, e si gioca lunedì 3 agosto alle ore 18:30. Un match che mette di fronte Talia Gibson, giovane australiana in costante crescita, ed Elisabetta Cocciaretto, una delle migliori tenniste italiane degli ultimi anni. Il National Bank Open è uno dei tornei WTA 1000 più prestigiosi della stagione e rappresenta uno dei principali appuntamenti di preparazione agli US Open. Si disputa sul cemento outdoor di Toronto con un tabellone da 96 giocatrici. PER VEDERE TUTTO LO SPORT IN STREAMING GRATIS, CLICCA QUI PER CONSULTARE IL PALINSESTO DI BET365

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Gibson cerca un risultato di prestigio contro una giocatrice già affermata nel circuito, mentre Cocciaretto vuole iniziare con il piede giusto la tournée nordamericana sul cemento.

Talia Gibson: caratteristiche e carriera

Talia Gibson, nata nel 2004 in Australia, è una delle giovani più promettenti del tennis oceanico. Dopo essersi distinta nel circuito ITF e Challenger, ha iniziato a collezionare presenze nei principali tornei WTA, mostrando una crescita costante che le ha permesso di avvicinarsi alle prime cento posizioni del ranking mondiale.

Il suo tennis è molto offensivo: servizio efficace, diritto potente e buona predisposizione a prendere rapidamente il controllo dello scambio. Sul cemento riesce a esprimere il meglio delle proprie qualità grazie alla velocità della superficie.

Elisabetta Cocciaretto: caratteristiche e carriera

Elisabetta Cocciaretto, nata nel 2001 ad Ancona, è una delle principali protagoniste del tennis italiano femminile. Nel corso della carriera ha conquistato un titolo WTA ed è riuscita a entrare stabilmente tra le migliori giocatrici del circuito, ottenendo importanti risultati anche nei tornei dello Slam e nei WTA 1000.

Il suo gioco è caratterizzato da grande intensità, ottimi movimenti e capacità di cambiare ritmo durante lo scambio. Pur essendo competitiva anche sulla terra battuta, sul cemento ha dimostrato di poter ottenere vittorie di prestigio grazie alla qualità del suo tennis aggressivo.

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Il momento delle due tenniste

Gibson arriva a Toronto con entusiasmo e con la voglia di confermare i progressi mostrati negli ultimi mesi. La giovane australiana ha dimostrato di poter competere anche contro avversarie di alto livello e vede nel WTA 1000 canadese una grande occasione per fare esperienza.

Cocciaretto, invece, punta a iniziare nel migliore dei modi la stagione americana sul cemento. L'azzurra ha dimostrato nel corso del 2026 di poter essere competitiva anche nei grandi tornei, ottenendo vittorie importanti contro giocatrici di alto livello.

Pronostico

Il cemento di Toronto premia spesso le giocatrici aggressive e capaci di prendere rapidamente il comando dello scambio. Gibson dispone di colpi molto pesanti e proverà a sfruttare la superficie veloce per mettere pressione all'italiana fin dai primi game. Tuttavia, Cocciaretto possiede maggiore esperienza nei grandi tornei, una migliore gestione dei momenti delicati e un bagaglio tecnico più completo.

In un WTA 1000 come il National Bank Open partire bene è fondamentale per acquisire fiducia in vista degli US Open. **Il pronostico è dalla parte di Elisabetta Cocciaretto, favorita per il passaggio del turno grazie alla maggiore esperienza e alla superiorità tattica. Gibson resta però una giovane molto pericolosa e potrebbe rendere la sfida più equilibrata del previsto, soprattutto se riuscirà a imporre fin da subito il proprio ritmo offensivo.

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