La vittoria in Germania ha dato un peso diverso all’avvio della Grecia in Nations League. Dopo aver superato la Serbia all’esordio, la squadra di Ivan Jovanović è riuscita a prendersi tre punti anche contro i tedeschi e adesso guarda tutti dall’alto nel Gruppo 2. Il calendario, però, concede poco tempo per godersi il momento. Giovedì 1 ottobre 2026 alle 20:45 è già tempo di Grecia-Olanda, confronto diretto tra le prime due della classifica. Gli ellenici hanno sei punti, gli Oranje quattro e possono quindi raggiungerli e superarli nello scontro diretto. VUOI VEDERE UNA PARTITA IN STREAMING? SCOPRI SUBITO LE DIRETTE SU BET365.

Per la Grecia sarà una partita diversa rispetto a quella giocata in Germania. L’Olanda di Xavi Hernández vuole tenere il pallone e sta ancora cercando i giusti automatismi, ma nelle prime due giornate ha già raccolto un pareggio contro i tedeschi e una vittoria in Serbia. Jovanović può ripartire dalle certezze costruite nelle prime due gare, mentre dall’altra parte pesano diverse assenze, soprattutto davanti. Gakpo, De Jong, Wieffer, Malen e Brobbey non saranno a disposizione: toccherà quindi a un’Olanda rimaneggiata provare a fermare la squadra che finora non ha lasciato per strada neppure un punto. Prima del fischio d'inizio puoi verificare anche gli altri eventi sportivi in programma: SCOPRI ORA LE DIRETTE SU GOLDBET, SCEGLI L’EVENTO DA SEGUIRE SU LOTTOMATICA oppure ENTRA SU VINCITÙ E CONTROLLA IL PALINSESTO LIVE.

Grecia-Olanda in TV e streaming: dove vedere la partita

Da Belgrado a Monaco: la Grecia ha trovato due modi diversi per vincere

In Italia la partita rientra nella programmazione della. Al momento non è stato indicato il numero del canale lineare dedicato alla sfida, quindi è preferibile non attribuire alla partita un canale specifico fino all’aggiornamento definitivo del palinsesto. Per lo streaming sono disponibili, per gli abbonati Sky, eattraverso il Pass Sport.Il percorso dellaè cominciato con un 2-1 ottenuto in rimonta contro laed è proseguito con un risultato ancora più significativo: A decidere la partita è stato Kourbelis , al termine di un'azione costruita da Pavlidis e Tzolis. Prima e dopo quel gol, però, la squadra di Jovanović ha dovuto soprattutto difendere. Laha avuto a lungo il controllo del pallone eè stato chiamato più volte in causa. La Grecia non si è disunita, ha protetto l'area e ha aspettato il momento nel quale provare a fare male.

È probabilmente l'aspetto più interessante delle prime due giornate. Gli ellenici non hanno avuto bisogno di giocare sempre nello stesso modo per ottenere i sei punti e contro l'Olanda potranno nuovamente accettare lunghi periodi senza pallone. Davanti Jovanović dovrebbe confermare Pavlidis, con Tetteh al suo fianco. Tzolis e Karetsas possono invece partire dalle fasce e trasformare rapidamente il 4-4-2 quando la Grecia recupera il possesso.

Augusta, Germania - 27 settembre: Christos Tzolis della Grecia cade dopo un contrasto di Felix Nmecha della Germania durante la partita della fase a gironi della UEFA Nations League 2026/27 tra Germania e Grecia alla WWK Arena il 27 settembre 2026 ad Augusta, Germania. (Foto di Alex Grimm/Getty Images)

Xavi ha ottenuto la prima vittoria, ma vuole un'Olanda molto più veloce

Quattro punti nelle prime due giornate rappresentano una buona partenza per la nuova, soprattutto considerando il poco tempo avuto dal tecnico per lavorare con la squadra. Dopo l'1-1 con laè arrivato il, ma lo stesso Xavi non ha nascosto ciò che non gli è piaciuto. Il pressing non ha sempre funzionato, soprattutto nel primo tempo, e la circolazione del pallone è stata a tratti troppo lenta.

L'idea del nuovo CT è avere una squadra capace di occupare maggiormente l'ampiezza e attaccare gli spazi con più decisione. A Salonicco dovrà riuscirci senza diversi elementi. Gakpo, Frenkie de Jong, Wieffer, Malen e Brobbey non sono a disposizione. Davanti possono quindi trovare spazio Summerville e Ruben van Bommel ai lati di Meerdink, mentre Reijnders conserva un ruolo importante nel centrocampo insieme a Gravenberch e Veerman.

Se l'Olanda tiene il pallone, Tzolis può aspettare il momento per partire: la chiave tattica

proverà presumibilmente a comandare il possesso. La presenza contemporanea dioffre qualità nella gestione e soprattutto diverse possibilità per cambiare posizione durante l'azione. Lapotrebbe rispondere come fatto a Monaco: linee vicine, densità centralmente e pochi rischi quando non è possibile uscire in maniera pulita.

Ma rinunciare completamente alla profondità sarebbe pericoloso. Tzolis può diventare l'uomo ideale per attaccare lo spazio lasciato alle spalle della difesa olandese, soprattutto quando Dumfries accompagnerà l'azione. Dall'altra parte Mavropanos e Retsos dovranno evitare che Meerdink possa lavorare comodamente dentro l'area. Summerville e Van Bommel proveranno invece ad allargare la struttura greca prima di cercare lo spazio centralmente.

Le probabili formazioni di Grecia-Olanda

Dopo avere conquistato sei punti,ha pochi motivi per stravolgere la Grecia.dovrebbe essere confermato in porta, con Saliakas, Mavropanos, Retsos e Tsimikas davanti a lui. Androutsos epossono occupare la zona centrale, mentre Karetsas e Tzolis partiranno dalle corsie. Pavlidis e Tetteh sono favoriti per comporre la coppia offensiva.

Nell'Olanda Verbruggen dovrebbe difendere la porta alle spalle di una linea composta da Dumfries, Van Dijk, Van Hecke e Van de Ven. L'emergenza riguarda soprattutto il reparto avanzato, dove le assenze aumentano le possibilità di vedere Summerville, Meerdink e Van Bommel insieme dall'inizio.

GRECIA (4-4-2): Tzolakis; Saliakas, Mavropanos, Retsos, Tsimikas; Karetsas, Androutsos, Kourbelis, Tzolis; Tetteh, Pavlidis. CT Ivan Jovanović.

OLANDA (4-3-3): Verbruggen; Dumfries, Van Dijk, Van Hecke, Van de Ven; Gravenberch, Veerman, Reijnders; Summerville, Meerdink, Van Bommel. CT Xavi Hernández.

Prima contro seconda: tutti i dati di Grecia-Olanda

Grecia-OlandaUEFA Nations League 2026/273ªgiovedì 1 ottobre 202620:45programmazione UEFA Nations League su SkySky Go e NOWdisponibile anche attraverso Diretta Gol Nations League