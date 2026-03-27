La sfida NBA tra Grizzlies e Bulls si gioca alle ore 01:00 tra sabato 28 marzo e domenica 29 marzo. I Grizzlies vogliono sfruttare il fattore campo per conquistare una vittoria importante e dare continuità al proprio rendimento, mentre i Bulls puntano a un successo in trasferta per migliorare la propria posizione nella Eastern Conference.
La diretta streaming
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Come accedere allo streaming:
Il momento delle due squadre—
I Grizzlies cercheranno di imporre ritmo e fisicità, sfruttando il supporto del pubblico per mettere pressione agli avversari.
I Bulls proveranno a rispondere con organizzazione e qualità offensiva, puntando su un gioco equilibrato per portare a casa una vittoria importante in trasferta.
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