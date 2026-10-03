In occasione dell’8ª giornata del Girone B di Serie C, domenica 4 ottobre alle ore 14:30 si affrontano Guidonia Montecelio e Pineto allo Stadio Citta dell’Aria. Il Guidonia arriva dalla sconfitta per 2-1 sul campo della Vis Pesaro, mentre il Pineto è reduce dal pesante 0-4 interno contro il Grosseto. Dopo sette giornate, il Guidonia ha raccolto 9 punti, mentre il Pineto si trova a quota 7.VEDI GUIDONIA-PINETO IN DIRETTA STREAMING SU BET365

La sfida mette di fronte due squadre separate da appena due punti e desiderose di cambiare passo dopo una giornata negativa. Il Guidonia vuole sfruttare il fattore campo per tornare a muovere la classifica, mentre il Pineto deve reagire dopo una delle sconfitte piu pesanti della stagione. Per seguire le gare disponibili in diretta puoi consultare Goldbet trovi le partite disponibili in diretta, suLottomatica puoi consultare il programma del calcio live, mentreVincitù permette di accedere allo streaming di Guidonia-Pineto.

Dove vedere Guidonia-Pineto in diretta TV e streaming

Guidonia-Pineto sarà trasmessa in diretta TV su

e sarà disponibile in streaming attraverso

. La gara rientra nel programma della Serie C 2026/27, con tutte le partite del campionato disponibili sulle piattaforme che detengono i diritti della competizione.

Per seguire la partita è necessario:

scegliere l’operatore; accedere al proprio account oppure completare la registrazione; aprire la sezione dedicata agli eventi live; selezionare il calcio e la Serie C; cercare Guidonia-Pineto tra gli incontri in programma; verificare le condizioni del proprio abbonamento prima del calcio d’inizio.

Il calcio d’inizio è fissato alle 14:30 di domenica 4 ottobre. Prima della gara è consigliabile controllare la disponibilità dell’evento all’interno del proprio abbonamento.

Guidonia-Pineto: data, orario e informazioni sulla partita

Partita: Guidonia-Pineto

Competizione: Serie C

Girone: B

Giornata: 8ª

Data: domenica 4 ottobre 2026

Orario: 14:30

Stadio: Citta dell’Aria

Diretta TV: Sky Sport

Streaming: NOW, Sky Go

Streaming verificato: Bet365, Goldbet, Lottomatica e Vincitù

Il momento del Guidonia

Il Guidonia arriva all’appuntamento con

dopo sette giornate, frutto di due vittorie, tre pareggi e due sconfitte. La squadra di Ciro Ginestra ha iniziato il campionato con una buona solidita, ma nell’ultimo turno è stata battuta 2-1 dalla Vis Pesaro. A Pesaro i padroni di casa hanno segnato due volte nel primo tempo con Tonucci e Konate, mentre Borghini ha accorciato le distanze prima dell’intervallo.

Il Guidonia ha comunque avuto diverse occasioni nella ripresa per trovare il pareggio, colpendo anche un palo con Ferrari nell’assalto finale. La formazione laziale vuole quindi sfruttare il ritorno davanti al proprio pubblico per ritrovare continuita e migliorare una classifica che resta comunque aperta. Ginestra ha confermato il 3-5-2 nell’ultima partita, con Drago in porta, Borghini, Esempio e Frascatore in difesa e Ferrari e D’Urso in attacco.

Il momento del Pineto

Il Pineto si presenta alla sfida con

e deve necessariamente reagire dopo il pesante 4-0 subito in casa contro il Grosseto. La squadra abruzzese aveva raccolto quattro punti nelle due giornate precedenti, pareggiando 2-2 a Campobasso e 1-1 contro il Forli, ma il ko dell’ultima giornata ha evidenziato diverse difficolta soprattutto sul piano difensivo.

Contro il Grosseto la partita è stata praticamente compromessa gia nel primo tempo, chiuso sullo 0-3. Mannelli, Andreoli e Gaddini hanno portato gli ospiti avanti, prima del quarto gol di Fabri a inizio ripresa. Il Pineto ha cambiato allenatore in panchina proprio in occasione della sfida con il Guidonia: Enrico Barilari era squalificato contro il Grosseto, con Vito Grieco a guidare la squadra in quella gara. Il nuovo assetto tecnico dovra ora cercare una risposta immediata, puntando sulla qualita offensiva di Forte, Vigliotti e Delle Monache.

Le probabili formazioni di Guidonia-Pineto

Il Guidonia dovrebbe ripartire dal

utilizzato nell’ultima giornata. Drago dovrebbe essere confermato tra i pali, con Borghini, Esempio e Frascatore davanti a lui. Zappella ed Errico potrebbero agire sulle corsie esterne, mentre Santoro, Celeghin e Giannotti sono candidati alla linea centrale. In avanti spazio a D’Urso e Ferrari, con le scelte definitive legate però alle condizioni dei giocatori.

Il Pineto potrebbe invece confermare il 3-4-2-1 visto contro il Grosseto, con Tonti in porta e Di Renzo, Frare e D’Orazio nel reparto arretrato. Scheffer Bracco e Ienco dovrebbero presidiare le fasce, mentre Germinario e Lombardi sono candidati alla zona centrale. Pellegrino e Forte potrebbero agire alle spalle di Vigliotti, anche se le scelte offensive restano aperte con qualche ballottaggio.

GUIDONIA (3-5-2): Drago; Borghini, Esempio, Frascatore; Zappella, Santoro, Celeghin, Giannotti, Errico; D’Urso, Ferrari. Allenatore: Ciro Ginestra.

PINETO (3-4-2-1): Tonti; Di Renzo, Frare, D’Orazio; Scheffer Bracco, Germinario, Lombardi, Ienco; Pellegrino, Forte; Vigliotti. Allenatore: Enrico Barilari.