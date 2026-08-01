L'Allsvenskan 2026 prosegue con la 15ª giornata, che propone la sfida tra Häcken-Kalmar, in programma sabato 1 agosto alle ore 15:00. Alla Nordic Wellness Arena si affrontano due squadre con obiettivi differenti: l'Häcken occupa il quarto posto con 23 punti e vuole restare in piena corsa per le posizioni europee, mentre il Kalmar è undicesimo a quota 17 punti e punta ad allungare sulla zona calda della classifica.

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L'Häcken vuole continuare la rincorsa alle prime posizioni

L'

arriva all'appuntamento con la volontà di sfruttare il fattore campo per conquistare altri tre punti. La formazione di Göteborg è stabilmente nelle zone alte della classifica e punta a ridurre il distacco dalle prime della classe, facendo affidamento su uno dei migliori attacchi del campionato.

Davanti ai propri tifosi, i padroni di casa cercheranno di imporre il ritmo della partita sin dai primi minuti, sfruttando qualità tecniche e intensità offensiva.

Il Kalmar cerca un risultato di prestigio

Il

affronta una trasferta impegnativa con l'obiettivo di dare continuità ai risultati positivi e avvicinarsi alla metà alta della graduatoria. La formazione ospite è reduce da una vittoria di carattere e vuole confermare i progressi mostrati nelle ultime settimane.

Per ottenere un risultato positivo servirà una prestazione attenta dal punto di vista difensivo, cercando di sfruttare le occasioni in contropiede contro una squadra molto offensiva.

Il momento delle due squadre

L'

parte con i favori del pronostico grazie al fattore campo e al migliore rendimento stagionale. Una vittoria permetterebbe ai gialloneri di restare in scia alle prime posizioni della classifica.

Il Kalmar, invece, proverà a confermare il buon momento di forma e a conquistare punti preziosi su un campo difficile, con l'obiettivo di risalire ulteriormente la graduatoria.

Le probabili formazioni di Häcken-Kalmar

Le formazioni ufficiali verranno comunicate nelle ore precedenti al calcio d'inizio. Entrambi gli allenatori dovrebbero affidarsi ai migliori giocatori a disposizione per una sfida valida per la 15ª giornata di Allsvenskan.

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