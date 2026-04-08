Hapoel Tel Aviv-Olympiacos: lo streaming gratuito della gara

Hapoel Tel Aviv-Olympiacos, sfida di Eurolega del 9 aprile 2026: analisi del momento delle due squadre, precedenti, numeri e temi principali del match

Stefano Sorce 8 aprile - 22:21

Quando la stagione entra nel tratto in cui ogni vittoria pesa di più, anche l’aria attorno alla partita cambia. Hapoel Tel Aviv-Olympiacos, in calendario mercoledì 9 aprile alle 18:30, nasce proprio dentro questo clima: tensione, qualità e una classifica che non concede leggerezza. Da una parte il coraggio di chi vuole restare in alto, dall’altra la forza di chi si è preso la vetta e non ha nessuna intenzione di mollarla. CLICCA QUI PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE GRATIS HAPOEL TEL AVIV-OLYMPIACOS SU BET365.

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Il momento dell’Hapoel Tel Aviv — L’Hapoel Tel Aviv arriva a questo appuntamento in una condizione decisamente brillante. Nelle ultime dieci partite, considerando tutte le competizioni, la formazione israeliana ha conquistato otto vittorie, confermando una crescita costante e soprattutto una notevole solidità offensiva. In questo tratto recente la squadra ha viaggiato a 93.3 punti di media, subendone 85.7, numeri che raccontano bene il livello espresso.

Il dato che colpisce di più resta la qualità dell’attacco. Hapoel riesce a costruire punti con continuità, ha percentuali molto buone dall’arco e mostra fiducia anche nei possessi pesanti. La vittoria più significativa è arrivata proprio in settimana contro il Fenerbahce, battuto 95-80 in una gara che ha confermato tutta la pericolosità offensiva della squadra allenata da Itoudis. Segnare 95 punti contro una difesa di quel livello non è un dettaglio, ma un messaggio molto chiaro al resto della competizione.

A trascinare il gruppo, nell’ultima uscita, sono stati soprattutto Oturu e Bryant, autori complessivamente di 43 punti. In generale Hapoel trasmette la sensazione di una squadra che sa accendersi rapidamente, che gioca con fiducia e che, pur avendo dovuto affrontare il disagio del trasferimento temporaneo da Tel Aviv a Sofia, continua a mantenere un rendimento molto alto.

Olympiacos, la capolista che fa paura — Se Hapoel sta bene, l’Olympiacos non è certo da meno. I greci hanno vinto quattro delle ultime cinque partite di Eurolega e in questo momento sembrano una delle realtà più complete e credibili dell’intero torneo. I numeri stagionali certificano la qualità del roster: 90.4 punti segnati di media, uno dei migliori attacchi della competizione, e appena 83.9 punti concessi, segnale di un equilibrio che rende la squadra di Bartzokas estremamente difficile da affrontare.

Il successo più recente contro il Real Madrid, piegato 102-88, ha avuto un valore tecnico e simbolico molto forte. Non solo per il prestigio dell’avversario, ma anche per il modo in cui è maturato: con personalità, fluidità offensiva e un’impressione di superiorità che raramente si vede contro una corazzata europea. In quella gara la coppia Dorsey-Vezenkov ha prodotto 63 punti, diventando il motore di una prestazione di alto livello.

L’aspetto forse più impressionante dell’Olympiacos, però, non è soltanto il talento dei singoli. È la profondità del roster. I greci hanno alternative credibili in quasi ogni posizione, sanno cambiare ritmo alla partita e possono permettersi di distribuire responsabilità senza perdere qualità. Con leader come Vezenkov, Milutinov e Fournier, il club del Pireo si presenta a questa sfida con lo status di contender assoluta.