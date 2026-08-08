Sabato 8 agosto alle ore 19:30, l'Hartberg ospiterà lo Sturm Graz alla Profertil Arena nella sfida valida per la Bundesliga austriaca. I padroni di casa cercano una reazione dopo la sconfitta rimediata contro il Salisburgo, mentre gli ospiti arrivano all'appuntamento dopo il pareggio in campionato contro il WSG Tirol e la battuta d'arresto europea contro il Fenerbahçe.

La partita mette di fronte due squadre che hanno iniziato la stagione con obiettivi differenti, ma che vogliono entrambe conquistare un risultato positivo. Per scoprire dove vedere Hartberg-Sturm Graz in diretta TV e streaming, continua a leggere l'articolo.

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Come arrivano le due squadre alla partita

L'Hartberg è reduce dalla sconfitta di misura sul campo del Red Bull Salisburgo. La squadra di Markus Schopp ha faticato a rendersi pericolosa e punta quindi a sfruttare il fattore campo per invertire la rotta.

Lo Sturm Graz ha invece pareggiato l'ultima gara di Bundesliga contro il WSG Tirol, con Szymon Wlodarczyk autore della rete. In settimana è arrivata però la sconfitta contro il Fenerbahçe nel percorso di qualificazione alla Champions League. Gli ospiti possono comunque contare su una tradizione favorevole nei confronti dell'Hartberg: lo Sturm è infatti imbattuto negli ultimi dieci scontri diretti, con sette vittorie e tre pareggi.

Tra i giocatori da seguire ci sono Elias Havel per l'Hartberg e Otar Kiteishvili per lo Sturm Graz, oltre a Wlodarczyk, già a segno nell'ultimo impegno di campionato.

Le probabili formazioni di Hartberg-Sturm

L'Hartberg dovrebbe presentarsi con una difesa a cinque e la coppia Hoffmann-Postl in avanti. Lo Sturm Graz dovrebbe rispondere con il 4-2-3-1, affidando a Wlodarczyk il compito di guidare l'attacco.

Hartberg (5-3-2): Pécsi; Wilfinger, Komposch, Schopp, Coulibaly, Gerstl; Kainz, Markus, Diarra; Hoffmann, Postl.

Sturm Graz (4-2-3-1): Khudyakov; Heil, Vallci, Koller, Soglo; Gorenc-Stankovic, Fosso; Beganovic, Seidl, Hödl; Wlodarczyk.

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