Hawks-Magic, NBA: dove vedere la partita in streaming gratis e diretta TV

Martedì 4 novembre alle ore 2 di notte orario italiano va in scena Atlanta Hawks-Orlando Magic. Il match di NBA dello State Farm Arena è valido per le classifiche della southeast division vede sfidarsi la dodicesima contro la decima in classifica ad est.
Come arrivano Hawks e Magic al match—
Hawks e Magic hanno iniziato la stagione con lo stesso passo ovvero 3 vittorie e 4 sconfitte. Atlanta arriva dalla sconfitta esterna 117-109 contro i Cavs dove non è bastata la doppia doppia di J.Johnson.
Orlando invece ha messo di fila 2 successi ultima di queste dominando a Washington 125-94 trascinati da 28 punti e 11 rimbalzi di Banchero. Le due formazioni si sono già affrontate lo scorso 25 ottobre a campi invertiti con vittoria degli Hawks 111-107.
I probabili quintetti di partenza di Hawks-Magic—
Atlanta dovrebbe scendere sul parquet con Daniels playmaker, Alexander-Walker guardia, Johnson e Risarcher ali con Porzingis centro. Orlando dovrebbe rispondere con Bane playmaker, Suggs guardia, Banchero ala piccola, Wagner ala grande e Carter numero 5.
ATLANTA HAWKS - Daniels, Alexander-Walker, Johnson, Risarcher, Porzingis. All.Snyder
ORLAND MAGIC - Bane, Suggs, Banchero, Wagner, Carter. All. Mosley
