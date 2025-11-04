Hawks-Magic, NBA: dove vedere la partita in streaming gratis e diretta TV

Segui Hawks-Magic in streaming e diretta TV gratis su Bet365: scopri come guardare la partita, le probabili formazioni e tutto quello che c’è da sapere sul match di NBA.

Redazione Derby Derby Derby 4 novembre 2025 (modifica il 4 novembre 2025 | 02:22)

Martedì 4 novembre alle ore 2 di notte orario italiano va in scena Atlanta Hawks-Orlando Magic. Il match di NBA dello State Farm Arena è valido per le classifiche della southeast division vede sfidarsi la dodicesima contro la decima in classifica ad est.

Guarda Hawks-Magic GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365. Per scoprire come continua a leggere l'articolo.

Dove vedere Hawks-Magic in diretta TV e streaming gratis — Hawks-Magic sarà disponibile in diretta streaming gratis su Bet365, la piattaforma che trasmette live i principali eventi di basket nazionali e internazionali, inclusa tutta la regular season NBA. La diretta è disponibile gratuitamente per tutti gli utenti registrati: l’apertura di un nuovo conto tramite il link dedicato, con un deposito minimo di 5 euro, consente di accedere a tutti i match inclusi nel ricco palinsesto di Bet365, ma anche a un servizio eslusivo di statistiche in tempo reale.

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi in streaming su Bet365.

Hawks-Magic sarà visibile in diretta tv anche su Sky Sport e in diretta streaming su NBA game pass, ma per entrambe le piattaforme serve pagare un abbonamento. La registrazione e l’attivazione del conto Bet365 è invece l'unico modo per guardare gratuitamente Hawks-Magic in streaming live su qualsiasi dispositivo vivendo un'esperienza di intrattenimento unica nel suo genere, senza alcun costo aggiuntivo e nessun abbonamento.

Come accedere allo streaming?

Registrati o accedi al tuo conto Bet365;

Mantieni saldo attivo o effettua una scommessa;

Cerca Hawks-Magic nella sezione Live Streaming.

Come arrivano Hawks e Magic al match — Hawks e Magic hanno iniziato la stagione con lo stesso passo ovvero 3 vittorie e 4 sconfitte. Atlanta arriva dalla sconfitta esterna 117-109 contro i Cavs dove non è bastata la doppia doppia di J.Johnson.

Orlando invece ha messo di fila 2 successi ultima di queste dominando a Washington 125-94 trascinati da 28 punti e 11 rimbalzi di Banchero. Le due formazioni si sono già affrontate lo scorso 25 ottobre a campi invertiti con vittoria degli Hawks 111-107.

I probabili quintetti di partenza di Hawks-Magic — Atlanta dovrebbe scendere sul parquet con Daniels playmaker, Alexander-Walker guardia, Johnson e Risarcher ali con Porzingis centro. Orlando dovrebbe rispondere con Bane playmaker, Suggs guardia, Banchero ala piccola, Wagner ala grande e Carter numero 5.

ATLANTA HAWKS - Daniels, Alexander-Walker, Johnson, Risarcher, Porzingis. All.Snyder

ORLAND MAGIC - Bane, Suggs, Banchero, Wagner, Carter. All. Mosley

Non perdere l’occasione di seguire Hawks-Magic in diretta streaming gratis su Bet365. Accedi alla piattaforma, seleziona il match dal palinsesto e vivi tutte le emozioni della regular season NBA. Non perderti nemmeno un canestro di Hawks-Magic in streaming live gratis su Bet365!