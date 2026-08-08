Heerenveen-Twente si gioca domenica 9 agosto 2026 alle ore 16:45, nella prima giornata dell'Eredivisie. Le due squadre ripartono con gli stessi allenatori della passata stagione e si presentano ai nastri di partenza con l'ambizione di inserirsi nella corsa alle prime posizioni, pur partendo con i gradi di outsider.

Il confronto promette equilibrio, anche alla luce di un precedente recente favorevole al Twente: l'Heerenveen ha infatti conquistato una sola vittoria nelle ultime quattordici sfide contro i prossimi avversari.

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Come arrivano le due squadre alla partita

L'Heerenveen punta a iniziare positivamente la nuova stagione, affidandosi anche a giocatori come Dirk Proper, arrivato dal NEC e già abituato al calcio olandese. Grande attenzione anche su Jacob Trenskow, reduce da un'ottima annata sul piano realizzativo. Il Twente può contare invece su un Marko Pjaca particolarmente brillante in questo avvio di stagione, mentre restano da valutare le condizioni di alcuni giocatori reduci da lunghi stop. In particolare, Mees Hilgers è ancora fermo dopo il grave infortunio al ginocchio.

Le probabili formazioni di Heerenveen-Twente

L'Heerenveen dovrebbe schierarsi con il 4-2-3-1, con Klaverboer in porta e Proper e Linday davanti alla difesa. Rivera, Meerveld e Trenskow agiranno alle spalle di Vente. Il Twente risponderà con lo stesso modulo. Unnerstall sarà il portiere, mentre Zerrouki e van den Belt formeranno la coppia centrale di centrocampo. In avanti, Weghorst sarà il riferimento offensivo.

Heerenveen (4-2-3-1): Klaverboer; Zagaritis, Kersten, Willemsen, Braude; Linday, Proper; Rivera, Meerveld, Trenskow; Vente. Allenatore: Veldman.

Twente (4-2-3-1): Unnerstall; van Rooij, Nijstad, Lemkin, Adelgaard; Zerrouki, van den Belt; Orjasaeter, Hlynsson, D. Rots; Weghorst. Allenatore: van den Brom.

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