Houston Rockets-Memphis Grizzlies: diretta live e streaming gratis

Houston Rockets-Memphis Grizzlies del 13 aprile 2026 alle 02:30. Scopri come vederla gratis in streaming

Stefano Sorce 12 aprile - 13:31

Gli Houston Rockets ospitano i Memphis Grizzlies lunedì 13 aprile 2026 alle ore 02:30, nell’ultima fase della regular season NBA. Da una parte una squadra ancora in corsa per migliorare il proprio piazzamento playoff, dall’altra un gruppo ormai fuori da ogni discorso e con la testa già alla offseason. CLICCA QUI PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE GRATIS HOUSTON ROCKETS-MEMPHIS GRIZZLIES SU BET365.

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Il momento delle due squadre — Houston arriva da un finale di stagione molto positivo, con 8 vittorie nelle ultime 10 partite. L’attacco è diventato uno dei più produttivi della lega, superando spesso i 120 punti e trovando soluzioni da più giocatori. L’unico vero campanello d’allarme è la difesa, come dimostrato nella sconfitta contro Minnesota: 132 punti segnati ma comunque persi, segno di una squadra che a volte si rilassa troppo. Questa partita però rappresenta una grande occasione: vincere e consolidare la posizione playoff. Servirà concentrazione, perché il rischio più grande è sottovalutare l’avversario.

Il momento dei Grizzlies è semplicemente negativo. Nove sconfitte nelle ultime dieci partite, difesa inesistente e attacco senza riferimenti. La squadra sembra aver staccato mentalmente: le assenze pesanti, tra cui Morant, hanno tolto qualsiasi struttura al gioco. I numeri parlano chiaro: oltre 130 punti subiti di media nelle ultime gare. In queste condizioni, Memphis fatica a restare competitivo anche contro squadre di medio livello, figuriamoci contro un attacco come quello dei Rockets.

Probabili quintetti — Houston Rockets: Şengün, Durant, Smith, Thompson, Sheppard.

Memphis Grizzlies: Whitehead, Okani, Bol, Masek, Williamson.