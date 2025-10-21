Scopri dove vedere la partita argentina Huracan-Central Cordoba: la diretta live gratis su Bet365 con streaming facilmente fruibile

Carmine Panarella 21 ottobre 2025 (modifica il 21 ottobre 2025 | 17:16)

Il campionato argentino, tra le numerose sfide appassionanti, ci offre mercoledì 23 ottobre alle ore 00:30 italiane il confronto tra Huracan e Central Cordoba che dovrebbe promettere gol e spettacolo, perché entrambe le squadre sono in cerca di punti molto importanti.

Il momento delle due squadre — L’Huracan ha concluso la prima fase del Torneo Clausura al settimo posto nel Gruppo A, con 16 punti ottenuti grazie a 4 vittorie, 4 pareggi e 4 sconfitte. La squadra di Parque Patricios ha mostrato una difesa solida, ma ha faticato a concretizzare le occasioni in attacco. Il Central Cordoba ha avuto una stagione più positiva, con 18 punti in 12 partite, frutto di 4 vittorie, 6 pareggi e 2 sconfitte. La squadra ha dimostrato una buona organizzazione difensiva e una certa efficacia in attacco.

Le probabili formazioni di Huracan-Central Cordoba — L’Huracan potrebbe schierarsi con un 4-3-3, con Abila come punta centrale supportato da Urzi e Cabral. In mezzo al campo, Cristoforo agirà da regista, con Ojeda e Vega ai suoi lati. In difesa, la coppia centrale sarà composta da Galvan e Pérez, con Cufré e Lescano sulle fasce. Il Central Cordoba dovrebbe rispondere con un 4-4-2, con Riano e Veron in attacco. A centrocampo, Cristoforo e Gil agiranno da interni, mentre Marchi e Perez occuperanno le fasce. La difesa sarà composta da Martinez e Casermeiro al centro, con Lescano e Perez sulle fasce.

Huracan (4-3-3): Diaz; Cufré, Galvan, Perez, Lescano; Ojeda, Cristoforo, Vega; Urzi, Abila, Cabral. Allenatore: Kudelka

Central Cordoba (4-4-2): Galindez; Martinez, Casermeiro, Perez, Lescano; Marchi, Cristoforo, Gil, Perez; Riano, Veron. Allenatore: De La Fuente

Non perdere l'occasione di seguire Huracan-Central Cordoba in diretta streaming.