La sfida di CONMEBOL Sudamericana (turno 5) tra Independiente Petrolero e Botafogo si gioca nella notte tra mercoledì 20 maggio e giovedì 21 maggio alle ore 02:00. Una partita con un divario importante in classifica, ma che resta fondamentale per entrambe le squadre in ottica qualificazione. PER VEDERE TUTTO LO SPORT IN STREAMING GRATIS, CLICCA QUI PER CONSULTARE IL PALINSESTO DI BET365

PER GUARDARE IL CALCIO E GLI ALTRI SPORT PUOI ANCHE CLICCARE QUI PER SFRUTTARE I VANTAGGI DI VINCITU

Il Botafogo, primo nel girone con 10 punti, arriva a questo appuntamento con grande fiducia e la possibilità di consolidare il proprio percorso. La squadra brasiliana ha dimostrato solidità e qualità, riuscendo a gestire le partite con esperienza e intensità.

L’Independiente Petrolero, invece, è ancora fermo a 0 punti e cerca una reazione d’orgoglio davanti al proprio pubblico. La formazione boliviana proverà a giocare con intensità e compattezza per mettere in difficoltà una delle squadre più forti del girone.

Dove vedere Independiente Petrolero-Botafogo in diretta TV e streaming LIVE

La visione in diretta dell’incontro è disponibile senza costi aggiuntivi per tutti gli utenti registrati: aprendo un nuovo conto tramite il link dedicato e mantenendo il conto attivo oppure effettuando una scommessa, si ottiene l’accesso non solo a tutte le partite presenti nei rispettivi palinsesti, ma anche a statistiche aggiornate in tempo reale su squadre e giocatori, ideali per seguire ogni fase del match. Attivando un account su

è dunque possibile assistere gratuitamente alla diretta live di

.

Come accedere allo streaming:

Registrati o accedi al tuo conto BET365 oppure VINCITU

Mantieni attivo il conto oppure effettua una scommessa

Cerca sul palinsesto Independiente Petrolero-Botafogo con BET365 oppure VINCITU

Il momento delle due squadre

L’

cercherà di giocare con aggressività e compattezza, provando a sfruttare il fattore campo per ottenere un risultato positivo.

Il Botafogo, dal canto suo, proverà a confermare il proprio dominio nel girone con qualità, organizzazione e gestione dei ritmi.

Le probabili formazioni

in attesa di conferma della lista completa dei convocati e dell’undici iniziale da parte dello staff tecnico.

Botafogo (4-4-2): Linck, Cuiabano, Barboza, Newton, Vitinho, Jeffinho, Freitas, Danilo, Rodríguez, Correa, Ramos. Allenatore: Franclim Carvalho

CLICCA QUI PER GUARDARE LE PARTITE IN DIRETTA LIVE ED ACCEDERE ALLO STREAMING TV GRATIS CON BET365

OPPURE FAI CLICK QUI PER VEDERE IL CALCIO E LO SPORT IN STREAMING GRATIS CON VINCITU