La sfida tra Inter Miami CF e Portland Timbers, in programma il 18 maggio 2026, rappresenta un appuntamento importante nel quadro della Major League Soccer. Il match, valido per la quattordicesima giornata di campionato, si giocherà allo Stadion Weißenfels e mette di fronte due squadre che vivono momenti molto diversi della stagione.

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Il momento delle due squadre

L’Inter Miami arriva all’incontro con l’obiettivo di consolidare la propria posizione nelle zone alte della classifica. La formazione allenata da Guillermo Hoyos occupa attualmente il quarto posto con 25 punti, ottenuti grazie a 7 vittorie, 4 pareggi e 2 sconfitte. Anche i numeri offensivi confermano il buon rendimento della squadra, capace di segnare 31 reti, pur concedendone 24.

Nonostante la buona classifica, il rendimento casalingo dell’Inter Miami non è stato particolarmente brillante nelle ultime uscite. La squadra ha infatti raccolto diversi pareggi e una sconfitta nelle recenti gare interne, mostrando qualche difficoltà nel trasformare il fattore campo in un vero punto di forza.

Situazione decisamente più complicata invece per i Portland Timbers, attualmente ventunesimi con 14 punti. Il bilancio stagionale parla di 4 vittorie, 2 pareggi e 6 sconfitte, con 21 gol segnati e 23 subiti. La squadra guidata da Phil Neville sta vivendo una stagione altalenante e continua a incontrare problemi soprattutto nelle partite lontano dal proprio stadio.

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