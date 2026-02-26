Inter U23-Alcione Streaming e Diretta Tv: dove vedere LIVE la Serie C

Inter U23-Alcione: info partita, probabili formazioni, diretta TV e Streaming Gratis della Serie C su Sisal, GoldBet e Lottomatica

Vincenzo Bellino Redattore 26 febbraio 2026 (modifica il 28 febbraio 2026 | 10:21)

L'U-Power Stadium ospita Inter U23-Alcione, gara valida per la 29ª giornata di Serie C (Girone A): padroni di casa a caccia di riscatto dopo il recente ko incassato; ospiti a caccia del quinto risultato utile di fila.

Qui Inter U23 — L’Inter U23 arriva alla sfida senza un grande ritmo recente: come riportato, i nerazzurrini non vincono da 5 partite e sono scivolati all’ottavo posto con 40 punti. In campionato hanno alternato buone prestazioni a momenti più complicati, ma resta il dato della partita d’andata, vinta 2-1 grazie alla doppietta di La Gumina, elemento che aveva indirizzato il confronto nei momenti chiave. Inoltre, l’ultima vittoria in assoluto è datata 26 gennaio (0-2 contro il Lecco), segnale di un periodo non brillante in termini di risultati.

Qui Alcione — L’Alcione, invece, arriva al match in crescita: dopo la sconfitta contro il Renate ha messo insieme quattro partite di imbattibilità consecutive, senza subire gol, e ha raggiunto quota 46 punti. La squadra ha superato l’Inter in classifica e si presenta con maggiore continuità, forte di un rendimento recente molto solido e di una serie positiva che ha rafforzato la propria posizione nel Girone A.

Probabili formazioni — Inter U23 (3-5-2): Calligaris; Cinquegrano, Prestia, Alexiou; Kamate, Bovo, Fiordilino, Berenbruch, Cocchi; Lavelli, La Gumina. Allenatore: Stefano Vecchi.

Alcione (3-4-1-2): Agazzi; Stabile, Ciappellano, Miculi; Renault, Bright, Bonaiti, Dimarco; Invernizzi; Samele, Palombi. Allenatore: Giovanni Cusatis.

