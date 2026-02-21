derbyderbyderby streaming Renate-Inter U23 Streaming e Diretta Tv: dove vedere LIVE la Serie C

Vincenzo Bellino
Sabato alle 17:30, nel ventottesimo turno del Girone A di Serie C, si incrociano Renate ed Inter U23 due squadre in piena corsa playoff. Un derby lombardo, ma allo stesso tempo uno scontro diretto per tenere vive le speranze di qualificazione alla post-season.

    Qui Renate

    Il Renate arriva dalla sconfitta di misura sul campo del Cittadella, un passo falso che ha rallentato la spinta ma non cancellato gli obiettivi stagionali. La formazione di Foschi resta agganciata al treno post-season e vuole trasformare il rendimento casalingo in un’arma concreta per rilanciarsi immediatamente.

    Qui Inter U23

    Dall’altra parte, l’Inter Under 23 ha pareggiato nell’ultima uscita sul campo dell’Ospitaletto, confermando solidità ma anche la necessità di maggiore incisività negli ultimi metri. La squadra guidata da Vecchi si presenta con una classifica ancora in equilibrio, consapevole che ogni dettaglio può incidere nella lotta per restare dentro la zona playoff.

    • Probabili formazioni

    RENATE (3-5-2): Nobile, Auriletto, Ori, Riviera; De Zen, Delcarro, Vassallo, Bonetti, Vesentini; Anelli, Ekuban. Allenatore: Luciano Foschi.

    INTER UNDER 23 (3-5-2): Calligaris; Cinquegrano, Prestia, Alexiou; Kamate, Bovo, Fiordilino, Berenbruch, Cocchi; Lavelli, La Gumina. Allenatore: Stefano Vecchi

