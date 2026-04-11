Inter Under 23-Arzignano: Diretta Live e streaming gratis

Inter Under 23 e Arzignano si sfidano il 12 aprile 2026 alle 20:30 nella 36ª giornata di Serie C Girone A

Stefano Sorce 11 aprile 2026 (modifica il 11 aprile 2026 | 16:27)

Inter Under 23-Arzignano si affrontano domenica 12 aprile 2026 alle ore 20:30, in una sfida che può dire molto sulle ambizioni delle due squadre in questo finale di stagione. I nerazzurri vogliono prendere il controllo del gioco e fare la partita, mentre gli ospiti arrivano con un piano chiaro: restare dentro il match e colpire nei momenti giusti. CLICCA QUI PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE GRATIS INTER UNDER 23-ARZIGNANO SU BET365.

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Il momento delle due squadre — L’Inter U23 arriva a questa partita con un’identità chiara ma ancora in fase di costruzione. È una squadra giovane, che alterna buone prestazioni a momenti di calo, soprattutto nella gestione della partita. Quando riesce a imporre il proprio ritmo, diventa pericolosa grazie alla qualità tecnica dei suoi giocatori offensivi e alla capacità di occupare bene la metà campo avversaria. Il problema principale resta la continuità: spesso crea tanto ma concretizza poco, e nelle transizioni difensive concede spazi evitabili. In casa, però, tende ad avere un atteggiamento più propositivo, cercando di dominare il possesso e spingere sugli esterni. Questa partita rappresenta un banco di prova importante per capire il livello di maturità del gruppo.

L’Arzignano arriva con un approccio completamente diverso: meno spettacolare, ma più concreto. È una squadra che sa stare in partita, che accetta di difendere bassa e che lavora molto sulla compattezza tra i reparti. Negli ultimi match ha dimostrato solidità mentale, riuscendo a portare a casa punti anche in situazioni complicate. Non ha grandi picchi offensivi, ma è pericolosa quando trova spazi, soprattutto in contropiede o su palla inattiva. Il vero punto di forza è l’organizzazione: pochi errori, linee strette e capacità di sporcare il gioco avversario. Contro squadre giovani e portate ad attaccare, questo tipo di atteggiamento può diventare decisivo.

Le probabili formazioni di Inter Under 23-Arzignano — L’Inter U23 dovrebbe mantenere il 3-4-2-1, puntando sulla qualità dei trequartisti come Topalović e Lavelli per creare superiorità tra le linee, con Spinaccè riferimento offensivo. Gli esterni saranno fondamentali per dare ampiezza e ritmo.

L’Arzignano risponde con un 4-3-1-2 più compatto, con Lunghi tra le linee a supporto delle due punte. Il piano sarà chiaro: difesa ordinata e ripartenze rapide sfruttando gli spazi lasciati dai nerazzurri.

Inter U23 (3-4-2-1): Melgrati; Alexiou, Re Cecconi, Stante; Cocchi, Fiordilino, Bovo, Kamate; Topalović, Lavelli; Spinaccè. Allenatore: Bernazzani.

Arzignano (4-3-1-2): Boseggia; Cariolato, Milillo, Boffelli, Davi; Lakti, Casini, Antoniazzi; Lunghi; Mattioli, Benedetti. Allenatore: Bruno.