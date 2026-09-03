L’Ipswich Town torna in campo per la terza giornata del campionato inglese. Venerdì 4 settembre 2026, alle ore 21:00, i Tractor Boys ospiteranno il Liverpool a Portman Road, in una sfida tra due squadre che hanno raccolto 3 e 2 punti nelle prime due giornate. L’Ipswich ha iniziato con una vittoria, mentre i Reds sono ancora alla ricerca del primo successo stagionale.VUOI VEDERE UNA PARTITA IN STREAMING? SCOPRI SUBITO LE DIRETTE SU BET365.

L’Ipswich di Gary O’Neil proverà a sfruttare il fattore campo dopo il successo per 2-1 contro il Sunderland e la successiva sconfitta per 5-2 sul campo del Manchester United. Il Liverpool di Andoni Iraola, invece, arriva a quota 2 dopo i pareggi contro Newcastle e Nottingham Forest e cerca il primo successo della nuova stagione. Prima del fischio d’inizio puoi verificare anche gli altri eventi sportivi in programma:SCOPRI ORA LE DIRETTE SU GOLDBET,SCEGLI L’EVENTO DA SEGUIRE SU LOTTOMATICA oppureENTRA SU VINCITÙ E CONTROLLA IL PALINSESTO LIVE.

Dove vedere Ipswich-Liverpool in TV e streaming

si giocherà venerdì 4 settembre 2026 a Portman Road, con calcio d’inizio fissato alle ore 21:00. In Italia la partita sarà trasmessa in diretta su

, con streaming ufficiale disponibile su

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L’Ipswich vuole reagire dopo Old Trafford

L’Ipswich arriva alla sfida con

conquistati nelle prime due giornate. I Tractor Boys hanno battuto il Sunderland per 2-1 all’esordio, prima di incassare una sconfitta per 5-2 contro il Manchester United. Il risultato di Old Trafford ha evidenziato qualche difficoltà difensiva, ma la squadra di Gary O’Neil aveva già mostrato una buona efficacia offensiva nella gara d’esordio.

L’obiettivo sarà quindi ritrovare solidità davanti al proprio pubblico. Portman Road rappresenta un ambiente importante per una squadra tornata in Premier League e O’Neil dovrà cercare il giusto equilibrio per affrontare un Liverpool che, nonostante l’avvio senza vittorie, ha già mostrato qualità nella propria fase offensiva.

Il Liverpool cerca la prima vittoria

Il Liverpool si presenta a Portman Road con

, frutto di due pareggi consecutivi. I Reds hanno esordito con il 2-2 sul campo del Newcastle, prima di chiudere sullo stesso risultato contro il Nottingham Forest ad Anfield. In entrambe le occasioni la squadra di Andoni Iraola ha dovuto inseguire, riuscendo però a trovare la rete per evitare la sconfitta.

Per il tecnico spagnolo, arrivato in estate dopo l’esperienza al Bournemouth, la sfida rappresenta un'altra occasione per cercare la prima vittoria in Premier League sulla panchina dei Reds. Alexander Isak ha già trovato il gol contro il Nottingham Forest, mentre Victor Muñoz ha firmato la rete del definitivo 2-2.

Le chiavi della partita

La sfida mette di fronte un Ipswich che vuole sfruttare il

e un Liverpool ancora imbattuto ma alla ricerca del primo successo. I padroni di casa dovranno prestare particolare attenzione alla qualità offensiva dei Reds, mentre gli ospiti dovranno migliorare la gestione delle fasi iniziali dopo aver subito gol sia contro il Newcastle sia contro il Nottingham Forest.

La capacità di trasformare le occasioni in reti decisive potrebbe risultare determinante. L’Ipswich ha già dimostrato di poter creare problemi alle avversarie, mentre il Liverpool dispone di una rosa costruita per competere ai vertici: la sfida di Portman Road sarà quindi un test importante per entrambe.

Ipswich-Liverpool: data, orario e canali