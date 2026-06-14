Lunedì 15 giugno 2026, nel primo turno del WTA di Nottingham, Maya Joint e Yulia Starodubtseva si sfideranno in un match che potrebbe dire molto sul loro adattamento alla stagione sull'erba. L'ucraina arriva all'appuntamento dopo una convincente parentesi sulla terra battuta, dove ha mostrato maggiore continuità e ha ottenuto risultati importanti anche in tornei di livello elevato. Resta da capire se riuscirà a trasferire il suo buon momento anche sui campi verdi inglesi.

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Il momento delle due tenniste

Maya Joint si presenta all'incontro attraversando una fase complicata. La giovane tennista ha conquistato una sola vittoria nelle ultime dieci partite disputate e i numeri evidenziano le difficoltà incontrate negli ultimi mesi. Ha vinto appena il 39% dei game e il 22% dei set giocati, mentre il rendimento al servizio è stato spesso condizionato da un numero elevato di doppi falli. Inoltre, sei delle sue ultime dieci sconfitte sono arrivate senza riuscire a vincere nemmeno un set.

Situazione decisamente diversa per Yulia Starodubtseva, che nelle ultime dieci uscite ha ottenuto sei vittorie, quattro delle quali senza concedere parziali alle avversarie. L'ucraina ha mostrato segnali di crescita importanti, riuscendo a imporsi anche contro giocatrici di livello come Anna Blinkova ed Elena Rybakina. Il suo tennis si basa su un servizio affidabile e su una buona gestione degli scambi, caratteristiche che le hanno permesso di vincere il 58% dei set disputati nelle ultime settimane.

Le due giocatrici non si sono mai affrontate in carriera. Il match di Nottingham rappresenterà quindi il primo confronto diretto tra Joint e Starodubtseva, con l'ucraina che parte sulla carta favorita grazie ai risultati più convincenti ottenuti nell'ultimo periodo.

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