Dopo aver superato un percorso tutt'altro che semplice nelle qualificazioni, Antonia Ruzic è pronta a debuttare nel tabellone principale del WTA 500 di Londra. L'ostacolo che la separa dal secondo turno, però, è tra i più impegnativi possibili: la croata affronterà infatti la testa di serie numero sei Iva Jovic, una delle giocatrici maggiormente accreditate per arrivare fino in fondo nel torneo britannico.

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Il momento delle due tenniste

Ruzic arriva al main draw dopo aver dovuto lottare duramente nelle qualificazioni, dimostrando carattere e determinazione per conquistare un posto tra le protagoniste del torneo. La croata ha già mostrato di sapersi adattare bene alle condizioni londinesi e proverà a sfruttare il ritmo partita accumulato negli ultimi giorni per mettere in difficoltà una delle favorite della competizione.

Dall'altra parte della rete ci sarà una Iva Jovic reduce da una stagione positiva e caratterizzata da una notevole continuità di rendimento, soprattutto sui campi in cemento. La statunitense ha costruito gran parte della propria crescita grazie ai risultati ottenuti sulle superfici rapide, che le hanno permesso di scalare il ranking e consolidarsi nelle posizioni di vertice del circuito.

Sulla terra battuta il rendimento della giovane americana è apparso meno brillante rispetto ai mesi precedenti, ma il suo livello complessivo resta elevato e il ranking conquistato durante la stagione la colloca tra le principali candidate al titolo londinese. L'erba potrebbe inoltre esaltare alcune delle sue caratteristiche migliori, in particolare la capacità di prendere rapidamente il controllo degli scambi.

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