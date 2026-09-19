La gara di campionato Juventus Next Gen-AlbinoLeffe si gioca domenica 20 settembre alle ore 12:30 allo stadio Giuseppe Moccagatta di Alessandria, sfida valida per la sesta giornata del Girone A di Serie C. Le due formazioni sono appaiate a quota 5 punti e arrivano all'appuntamento dopo una sconfitta nel turno infrasettimanale.VEDI JUVENTUS NEXT GEN-ALBINOLEFFE IN DIRETTA STREAMING SU BET365

La Juventus Next Gen, allenata da Massimo Brambilla, è reduce dal 2-0 incassato sul campo del Cittadella, mentre l'AlbinoLeffe di Marco Zaffaroni ha perso 2-1 in casa contro l'Arzignano Valchiampo. Entrambe le squadre hanno quindi bisogno di muovere la classifica al Moccagatta dopo un avvio caratterizzato da risultati alterni. SuGoldbet trovi le partite disponibili in diretta, suLottomatica puoi consultare il programma del calcio live, mentreVincitù permette di accedere allo streaming di Juventus Next Gen-AlbinoLeffe.

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La sfida tra

sarà trasmessa in diretta su

, con calcio d'inizio alle 12:30. La partita sarà inoltre disponibile in streaming su

, che trasmette la Serie C 2026/27 insieme a Sky. La programmazione televisiva di domenica 20 settembre indica proprio Juventus Next Gen-AlbinoLeffe alle 12:30 su Sky Sport Arena.

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Juventus Next Gen-AlbinoLeffe: data, orario e informazioni sulla partita

Partita: Juventus Next Gen-AlbinoLeffe

Competizione: Serie C, Girone A, sesta giornata

Data: domenica 20 settembre 2026

Orario: 12:30

Stadio: Giuseppe Moccagatta, Alessandria

Diretta TV: Sky Sport Arena

Streaming: NOW

Streaming verificato: Bet365, Goldbet, Lottomatica e Vincitù

La Juventus ha confermato nel proprio calendario ufficiale la sfida interna contro l'AlbinoLeffe per domenica 20 settembre alle 12:30. Il match rappresenta il secondo appuntamento consecutivo al Moccagatta per i bianconeri dopo la gara casalinga contro la Pergolettese.

Il momento della Juventus Next Gen

La

arriva alla sesta giornata con 5 punti raccolti nelle prime cinque partite. Dopo la vittoria inaugurale contro il Novara sono arrivati il pareggio con il Carpi, quello con la Pergolettese e le sconfitte contro Ospitaletto e Cittadella. L'ultimo 2-0 subito al Tombolato ha lasciato però indicazioni differenti rispetto al precedente ko: Brambilla ha sottolineato la capacità della squadra di creare occasioni, evidenziando soprattutto il problema della

.

Contro il Cittadella la Next Gen ha costruito alcune opportunità importanti con Rizzo e Durmisi, ma non è riuscita a trovare la rete. Macca continua a rappresentare uno dei riferimenti della squadra per personalità e gestione del pallone, mentre Radu ha evitato che il passivo potesse diventare più pesante. Brambilla ha inoltre effettuato sette cambi rispetto alla precedente gara, confermando la possibilità di utilizzare diverse soluzioni all'interno di un calendario molto ravvicinato.

Il momento dell'AlbinoLeffe

L'

ha anch'esso 5 punti dopo cinque giornate, con una vittoria, due pareggi e due sconfitte. L'ultimo risultato è stato il 2-1 casalingo contro l'Arzignano Valchiampo: Sottini ha portato avanti i blucelesti nel primo tempo, ma nella ripresa Moretti e Nanni hanno ribaltato il risultato.

La squadra di Marco Zaffaroni ha mostrato finora una precisa identità tattica con il 3-5-2, sfruttando la superiorità numerica in mezzo al campo e il lavoro degli esterni. Contro l'Arzignano sono partiti dal primo minuto Baldi, Sciacca, Potop e Sottini nel reparto arretrato, con Barba, Agostinelli, Mandelli, Lombardi e Ballo a centrocampo. In avanti hanno giocato Simonelli e Stanzani.

L'emergenza riguarda soprattutto il reparto offensivo: Zaffaroni ha spiegato dopo la gara contro l'Arzignano di aver dovuto fare i conti con alcuni problemi già durante la rifinitura e con l'infortunio di De Paoli, elemento che va quindi considerato tra gli indisponibili in vista della trasferta di Alessandria.

Le probabili formazioni di Juventus Next Gen-AlbinoLeffe

La

dovrebbe ripartire da una struttura simile a quella utilizzata nell'ultima giornata. Nell'undici schierato contro il Cittadella, Radu ha difeso la porta davanti a Rizzo, Van Aarle e Macca, mentre Makiobo, Durmisi, Savio e Grelaud hanno completato la struttura esterna e centrale. Oboavwoduo, Ripani e Corradi hanno invece completato il reparto avanzato. Non risultano indisponibilità ufficiali aggiuntive comunicate dalla Juventus per questa partita.

L'AlbinoLeffe dovrebbe mantenere il 3-5-2 visto contro l'Arzignano, con Baldi tra i pali e Sciacca, Potop e Sottini davanti a lui. Barba, Agostinelli, Mandelli, Lombardi e Ballo sono le soluzioni utilizzate più recentemente a centrocampo, mentre Simonelli e Stanzani rappresentano la coppia offensiva dell'ultima gara. De Paoli è invece da considerare indisponibile dopo l'infortunio evidenziato da Zaffaroni al termine della partita con l'Arzignano.

JUVENTUS NEXT GEN (3-4-3): Radu; Rizzo, Van Aarle, Macca; Makiobo, Durmisi, Savio, Grelaud; Oboavwoduo, Ripani, Corradi. Allenatore: Massimo Brambilla.

ALBINOLEFFE (3-5-2): Baldi; Sciacca, Potop, Sottini; Barba, Agostinelli, Mandelli, Lombardi, Ballo; Simonelli, Stanzani. Allenatore: Marco Zaffaroni.