La 14ª giornata dell'Eliteserien mette di fronte due squadre con obiettivi completamente diversi. Domenica 12 luglio alle ore 17:00 il KFUM Oslo ospiterà il Bodo Glimt alla KFUM Arena, con i padroni di casa a caccia di punti preziosi per allontanarsi dalla zona retrocessione e gli ospiti intenzionati a restare in piena corsa per il titolo. PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE DI KFUM-BODO GLIMT CLICCA SU BET365.

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Il momento del KFUM Oslo

Il KFUM Oslo sta vivendo una stagione complicata e, dopo essersi salvato con fatica lo scorso anno, è nuovamente coinvolto nella lotta per non retrocedere. La formazione allenata da Jorgen Isnes occupa le zone basse della classifica, ma nelle ultime due giornate ha mostrato segnali incoraggianti grazie alla vittoria nello scontro diretto con il Rosenborg e al pareggio ottenuto contro la capolista Tromso. Restano però alcune criticità, soprattutto sul piano disciplinare, con tre espulsioni già rimediate in campionato che hanno spesso condizionato le prestazioni della squadra.

Il momento del Bodo/Glimt

Il Bodo Glimt continua invece a inseguire la vetta dell'Eliteserien dopo un avvio di stagione non semplice. La squadra di Kjetil Knutsen ha ritrovato continuità prima della pausa estiva, vincendo otto delle ultime dieci partite tra campionato e coppe, conquistando anche la Coppa di Norvegia. Nell'ultimo turno è arrivato un pareggio contro il Rosenborg, ma gli ospiti restano una delle formazioni più attrezzate del torneo e vogliono continuare la rincorsa al primo posto.

Cosa aspettarsi dalla partita

Il Bodo Glimt dovrebbe assumere fin dai primi minuti il controllo del possesso palla, cercando di sfruttare la qualità tecnica dei propri centrocampisti e la velocità degli attaccanti. Il KFUM Oslo proverà invece a difendersi con ordine e a ripartire negli spazi, facendo affidamento soprattutto sulle iniziative di Haltvik, finora il giocatore più incisivo della squadra. I precedenti sorridono nettamente agli ospiti, che hanno vinto gli ultimi tre confronti diretti e partono ancora una volta favoriti.

Probabili formazioni KFUM Oslo-Bodo Glimt

Jorgen Isnes dovrebbe confermare il 3-5-2 visto nelle ultime uscite. Davanti a Odegaard agiranno Schneider, Berglie e Saunes, con Hoseth e Rasch sulle corsie laterali. A centrocampo spazio a Soras, Grodem e Hickson, mentre in attacco toccherà alla coppia formata da Haltvik e Njie.

Kjetil Knutsen dovrebbe rispondere con il consueto 4-4-2. Haikin difenderà la porta, con Sjovold, Bjortuft, H. Aleesami e Maatta in difesa. In mezzo al campo Evjen, Auklend, Klynge e Bassi avranno il compito di sostenere le due punte Blomberg e Hogh. Restano indisponibili alcuni nazionali norvegesi impegnati ai Mondiali.

KFUM Oslo (3-5-2): Odegaard; Schneider, Berglie, Saunes; Hoseth, Soras, Grodem, Rasch, Hickson; Haltvik, Njie.

Bodo/Glimt (4-4-2): Haikin; Sjovold, Bjortuft, H. Aleesami, Maatta; Evjen, Auklend, Klynge, Bassi; Blomberg, Hogh.

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