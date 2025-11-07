Kings-Thunder live: streaming gratis e diretta TV del match di NBA

Segui Kings-Thunder in streaming e diretta TV gratis su Bet365: scopri quando e come guardare la partita, le probabili formazioni e tutto quello che c’è da sapere sul match di NBA.

Il Golden 1 Center ospita il match NBA fra Sacramento Kings e Oklahoma City Thunder. La gara tra la prima in classifica nella northwest contro l'ultima nella pacific vede la palla a due venerdì 7 novembre alle 4 di notte italiane.

Guarda Kings-Thunder GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365. Per scoprire come continua a leggere l'articolo.

Dove vedere Kings-Thunder in diretta TV e streaming gratis — Kings-Thunder sarà disponibile in diretta streaming gratis su Bet365, la piattaforma che trasmette live i principali eventi di basket nazionali e internazionali, inclusa tutta la regular season NBA. La diretta è disponibile gratuitamente per tutti gli utenti registrati: l’apertura di un nuovo conto tramite il link dedicato, con un deposito minimo di 5 euro, consente di accedere a tutti i match inclusi nel ricco palinsesto di Bet365, ma anche a un servizio eslusivo di statistiche in tempo reale.

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi in streaming su Bet365.

Kings-Thunder sarà visibile in diretta tv anche su Sky Sport e in diretta streaming su NBA game pass, ma per entrambe le piattaforme serve pagare un abbonamento. La registrazione e l’attivazione del conto Bet365 è invece l'unico modo per guardare gratuitamente Suns-Clippers in streaming live su qualsiasi dispositivo vivendo un'esperienza di intrattenimento unica nel suo genere, senza alcun costo aggiuntivo e nessun abbonamento.

Come accedere allo streaming?

Registrati o accedi al tuo conto Bet365;

Mantieni saldo attivo o effettua una scommessa;

Cerca Kings-Thunder nella sezione Live Streaming.

Preview Sacramento Kings-Oklahoma City Thunder — Con una partenza di 3 vittorie e 5 sconfitte i Kings sono solo 11esimi in western conference. La squadra californiana arriva però da una vittoria a sorpresa in casa nel derby contro i Warrios 121-116 con un DeRozan da 28 punti. I campioni in carica di OKC hanno confermato le attese della vigilia e sono partiti col miglior record della lega: 8 vittorie e 1 sconfitta, quella subita nell'ultimo match giocato in casa dei Blazers 121-119 nonostante un Gilgeous-Alexander da 35 punti. Interessante notare come i Thunder abbiano vinto tutti gli ultimi 7 scontri diretti contro i Kings.

I probabili quintetti di partenza di Kings-Thunder — I Kings scendono sul parquet con Schroder playmaker, Westbrook guardia, Clifford e DeRozan ali con Eubanks centro. I Thunder rispondono con Wallace play, Gilgeous-Alexander guardia, Holmgren ala piccola, Dort ala grande e Hartenstein numero 5.

SACRAMENTO KINGS - Schroder, Westbrook, Clifford, DeRozan, Eubanks. All. Christie

OKLAHOMA CITY THUNDER - Wallace, Gilgeous-Alexander, Holmgren, Dort, Hartenstein. All. Daigneault

Non perdere l’occasione di seguire Kings-Thunder in diretta streaming gratis su Bet365. Accedi alla piattaforma, seleziona il match dal palinsesto e vivi tutte le emozioni della regular season NBA. Non perderti nemmeno un canestro di Kings-Thunder in streaming live gratis su Bet365!