Kings-Warriors in diretta streaming gratis: dove vedere la partita di NBA

Redazione Derby Derby Derby 5 novembre 2025 (modifica il 5 novembre 2025 | 14:01)

Il programma della notte del 5 novembre in NBA si chiude alle ore 4 col derby californiano tra Sacramento Kings e Golden State Warriors. La sfida del Golden 1 Center vede affrontarsi la terzultima contro la terza nella classifica della western conference.

Kings-Warriors sarà disponibile in diretta streaming gratis su Bet365, la piattaforma che trasmette live i principali eventi di basket nazionali e internazionali, inclusa tutta la regular season NBA.

Kings-Warriors sarà visibile in diretta tv anche su Sky Sport e in diretta streaming su NBA game pass, ma per entrambe le piattaforme serve pagare un abbonamento.

Preview Sacramento Kings- Golden State Warriors — I Kings hanno iniziato la loro stagione (che non dovrebbe avwere ambizioni playoff) con un record di 2 vittorie e 5 sconfitte, uno dei peggiori dell'intera NBA. La squadra, che ha in Sabonis il miglior rimbalzista della lega, arriva da una sconfitta più che onorevole 130-124 in trasferta contro i Nuggets con un Westbrook da 26 punti e 12 rimbalzi.

Ben diversi gli obiettivi dei Warriors che con un record di 5 W e L sono sono secondi nella pacific division. Il team di San Francisco dopo 2 ko consecutivi hanno rialzato la testa battendo 118-107 in casa i Suns grazie anche a un Curry da 28 punti

I probabili quintetti di partenza di Kings-Warriors — Sacramente dovrebbe scendere in campo con LaVine play, Schroder guardia, Sabonis e DeRozan ali con Cardwell centro. Golden State dovrebbe rispondere con Podziemski playmaker, Curry guardia, Kuminga ala piccola, Butler ala grande e Green numero 5.

SACRAMENTO KING - LaVine, Schroder, Sabonis, DeRozan, Cardwell. All. Doug

GOLDEN STATE WARRIORS - Podziemski, Curry, Kuminga, Butler, Green. All.Kerr

