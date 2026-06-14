La sfida di tennis tra Aleksandar Kovacevic e Giovanni Mpetshi Perricard è valida per le finali delle qualificazioni dell’ATP 500 di Londra e si gioca domenica 14 giugno alle ore 14:10. Un confronto molto interessante tra due giocatori che puntano a conquistare un posto nel tabellone principale di uno dei tornei più prestigiosi della stagione sull’erba. PER VEDERE TUTTO LO SPORT IN STREAMING GRATIS, CLICCA QUI PER CONSULTARE IL PALINSESTO DI BET365

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Il Kovacevic arriva a questo appuntamento con l’obiettivo di confermare quanto di buono mostrato nelle ultime settimane. Lo statunitense è un giocatore molto solido da fondo campo e proverà a sfruttare la propria regolarità per mettere in difficoltà l’avversario.

Il Mpetshi Perricard, invece, è uno dei giocatori più spettacolari del circuito grazie a un servizio devastante e a un tennis estremamente aggressivo. Il francese cercherà di sfruttare le caratteristiche dell’erba per ottenere molti punti rapidi e prendere il controllo della partita.

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Il momento dei due tennisti

Kovacevic cercherà di sfruttare continuità e solidità negli scambi per limitare il servizio dell’avversario.

Mpetshi Perricard proverà invece a fare la differenza con la propria potenza, cercando di dominare il match grazie ai punti rapidi e all’efficacia del servizio.

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