La sfida di tennis tra Barbora Krejcikova e Magda Linette è valida per le semifinali del WTA 250 in Olanda e si gioca sabato 13 giugno alle ore 11:00. Una partita di grande interesse tra due giocatrici esperte che sognano di conquistare un posto nella finale del torneo. PER VEDERE TUTTO LO SPORT IN STREAMING GRATIS, CLICCA QUI PER CONSULTARE IL PALINSESTO DI BET365

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La Krejcikova arriva a questa semifinale forte della sua esperienza ai massimi livelli del circuito internazionale. La tennista ceca può contare su un tennis molto completo, caratterizzato da grande varietà di colpi e da una notevole capacità di adattamento alle diverse situazioni di gioco.

La Linette, invece, sta attraversando un buon momento di forma e ha dimostrato nel corso del torneo di poter competere ad alto livello. La polacca proverà a sfruttare la propria solidità da fondo campo e la continuità negli scambi per mettere in difficoltà la rivale.

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Il momento delle due tenniste

Krejcikova cercherà di sfruttare la qualità del proprio repertorio tecnico per controllare il ritmo dell’incontro e conquistare l’accesso alla finale.

Linette proverà invece a rispondere con ordine e continuità, cercando di allungare gli scambi e approfittare di ogni occasione utile per mettere pressione all’avversaria.

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