A Vitoria-Gasteiz ci si gioca una bella fetta di salvezza in occasione dell'ultima giornata del campionato spagnolo. Allo Stadio Mendizorrotza l'Alaves affronta il Rayo Vallecano, per un match che avrà il suo fischio d'inizio domani alle 21:00. I padroni di casa non sono matematicamente salvi, ma è altrettanto vero che basta soltanto un punto per ottenere la certezza. Il Rayo, invece, dopo una grandissima stagione disputata, può sognare un posto in Europa. Per scoprire come vedere la partita, continua a leggere l'articolo.

Il Deportivo Alavés scende in campo con 43 punti ed un quattordicesimo posto tra le mani, raggiunto grazie ai 7 punti guadagnati nelle ultime 3 partite che sono valse un importante scatto salvezza. Infatti, il terzultimo posto, attualmente occupato dal Girona, è distante appena 3 punti. Ma ci sono ben tre squadre a separare l'Alaves dal Girona, tutte a 42. il che rende davvero difficile per l'Alaves retrocedere, ma è vietato abbassare la guardia contro un Rayo Vallecano in formato europeo. Mercoledì 27 maggio, infatti, la squadra di Madrid affronterà il Crystal Palace in finale di Conference League: un avversario, quindi, da non sottovalutare in alcun modo, soprattutto per la missione salvezza che non è ancora raggiunta.

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