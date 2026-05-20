LaLiga propone sabato 23 maggio alle ore 21:00 la sfida tra Espanyol e Real Sociedad, un match serale che promette intensità e grande equilibrio. Le due squadre scendono in campo con obiettivi importanti in questa fase finale della stagione, in una gara che si preannuncia combattuta e ricca di spunti tecnici. Vuoi seguire la partita? Con Bet365 puoi guardare Espanyol-Real Sociedad in diretta.

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Espanyol e Real Sociedad arrivano a questo appuntamento con motivazioni forti: i padroni di casa cercheranno compattezza e aggressività per sfruttare il fattore campo, mentre gli ospiti punteranno su qualità, possesso e organizzazione per controllare il ritmo della gara. Il match si preannuncia tattico e aperto, con possibili episodi decisivi soprattutto nella ripresa.

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