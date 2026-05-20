Sabato 23 maggio alle 21:00 al Coliseum scendono in campo Getafe e Osasuna. La squadra di Bordalás è al settimo posto e vincendo potrebbe strappare addirittura il sesto, che permetterebbe alla sua formazione di strappare il pass per l'Europa League. L'Osasuna, però, ha bisogno di punti per salvarsi. Per tutte queste ragioni la sfida di sabato si presenta come una delle più avvincenti dell'ultima giornata del campionato spagnolo. Per scoprire come non perdere nemmeno un minuto della partita, continua a leggere l'articolo.

Il Getafe si è reso protagonista di un ottimo campionato grazie ad una difesa particolarmente solida, tra le migliori di tutto il campionato spagnolo. Con un settimo posto tra le mani, il Getafe - Celta permettendo - potrebbe guadagnare l'accesso all'Europa League, coronando così una stagione da infiocchettare sotto tutti i punti di vista. Discorso diverso per l'Osasuna: la squadra di Pamplona conta 42 punti in classifica e non è ancora matematicamente salva. Il suo sedicesimo posto permette di guardare la salvezza con fiducia, ma non strappare punti potrebbe rivelarsi molto pericoloso dato che Elche e Girona sono rispettivamente a 42 e 40. Sarà una sfida che, quindi, vorrà essere vinta da entrambe le formazioni, che ancora lottano per i propri obiettivi stagionali.

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