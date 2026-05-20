LaLiga propone sabato 23 maggio alle ore 21:00 la sfida tra Girona e Elche, un match serale che promette intensità e grande ritmo. Le due squadre scendono in campo con obiettivi importanti in questa fase finale della stagione, in una gara che si preannuncia combattuta e ricca di spunti tecnici. Vuoi seguire la partita? Con Bet365 puoi guardare Girona-Elche in diretta.

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Girona ed Elche arrivano a questo appuntamento con motivazioni forti: i padroni di casa puntano su qualità, possesso e organizzazione per controllare il gioco, mentre gli ospiti cercheranno compattezza e ripartenze rapide per provare a colpire negli spazi. La sfida si preannuncia aperta, con possibili cambi di ritmo e momenti chiave soprattutto nella seconda parte.

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