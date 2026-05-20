Sabato 23 maggio ci sarà l'ultima partita della stagione per il Real Madrid e l'Athletic Bilbao. Il match si terrà al Santiago Bernabeu alle 21:00. La formazione della Capitale spagnola ha già ottenuto l'obiettivo Champions League e la sfida si presenta come un mero esercizio di stile, anche se contro l'Athletic è vietato abbassare la guardia: sia perché i baschi lottano per un posto in Europa, sia perché salutare il proprio pubblico con una sconfitta renderebbe ancora più amara la stagione.

Il Real Madrid, infatti, quest'anno non è riuscito a mettere le mani su alcun trofeo. Il campionato spagnolo è andato via già a metà stagione, dato che il Barcellona ha viaggiato a velocità supersonica dall'inizio. La Champions League, invece, è sfumata; così anche la Copa del Rey, decisamente prematuramente per una squadra che puntava a vincere. Dal canto suo la formazione basca ha 45 punti in classifica ed è difficile ottenere un posto in Europa, anche se matematicamente è ancora possibile raggiungere il Getafe a 48. La concorrenza, però, è spietata. In tre punti ci sono ben tre squadre oltre le due citate. Insomma, un finale che si preannuncia scoppiettante.

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